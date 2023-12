Haas F1 disimuló sus debilidades al inicio gracias a sus rivales

Haas sumó todos menos uno de sus 12 puntos en las cinco primeras carreras del año, con un séptimo puesto de Hulkenberg en el GP de Australia como el mejor resultado del año.

El alemán dijo que una vez que los rivales empezaron a desarrollar sus coches, Haas retrocedió y sus problemas -sobre todo con el sobrecalentamiento de los neumáticos en las carreras- se hicieron más evidentes.

"Obviamente, fue un proceso, y las señales estaban ahí al principio de la temporada", dijo Hulkenberg al ser preguntado por Motorsport.com sobre el frustrante año del equipo. "Pero nos salimos con la nuestra al principio de la temporada porque otras personas también estaban luchando más".

"Y luego, una vez que se acomodaron y luego trajeron algunos desarrollos reales, fue cuando realmente empezamos a pagar la penalización".

"La última o la segunda mitad de la temporada ha sido realmente dura. Creo que sólo tuve una oportunidad de sumar uno o dos puntos en Singapur, que perdimos por una mala decisión estratégica".

"Aparte de eso, nunca tuvimos el ritmo necesario. Incluso cuando muchos coches abandonaban, estábamos demasiado lejos. Así que, por supuesto, eso no es bueno. Por eso tenemos que mejorar".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Hulkenberg admitió que dividir las especificaciones del coche en Las Vegas y Abu Dhabi, con él en el coche más antiguo y Kevin Magnussen en la nueva versión, puso de relieve la falta de éxito en el desarrollo.

"No creo que haya una gran diferencia entre ellos", dijo. "Diferencias menores. El fin de semana pasado (por Las Vegas), sentí que el nuevo paquete tenía una ventaja sobre el antiguo en una configuración de baja carga aerodinámica".

"Este fin de semana, obviamente no hice el viernes, pero a partir del sábado, me sentí bastante bien. Kevin no se sentía tan feliz. Quiero decir, ambos son similares".

"Pero eso en sí mismo, obviamente, no es lo suficientemente bueno. Se supone que una actualización debería ser mejor y solucionar algunos de tus problemas. Y por desgracia, eso no ha ocurrido. Así que tenemos que intentar hacerlo mejor el año que viene".

Y añadió: "Tenemos que levantarnos y hacer un mejor trabajo, tenemos que trabajar duro, porque queremos hacerlo mejor".

"En última instancia, quiero que lo hagamos mejor, y creo que todo el mundo en el equipo quiere hacerlo mejor. Así que tenemos que intentar encontrar mejores soluciones".

