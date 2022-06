Hamilton: película con Brad Pitt de F1 será la mejor de la historia

Cargar reproductor de audio

El actor Brad Pitt protagonizará una película de Fórmula 1 donde el piloto de Mercedes Lewis Hamilton será un productor asesor. Así lo confirmaron los estudios de Apple antes del fin de semana de la carrera en Bakú. La película será rodada por los realizadores de Top Gun.

Cuando se le pregunta al siete veces campeón del mundo por la película en Azerbaiyán, Hamilton apostó por mantener un perfil bajo: "No puedo revelar demasiado todavía, pero estamos trabajando en el fondo en un proyecto súper emocionante que se está gestando desde hace mucho tiempo".

Hamilton, sin embargo, no estará en la película, como él mismo ha confirmado: "No tengo previsto estar en ella". El británico tampoco ha comentado aún el argumento, pero se dice que la historia trata de un veterano piloto de carreras (Brad Pitt) que regresará como mentor para un joven piloto.

"Es un proyecto realmente genial y ya estamos trabajando en un guion, por ejemplo, en el que estoy muy involucrado, lo que es divertido", dice Hamilton. "Y estoy pasando mucho tiempo con Brad, que es bastante épico, y viendo su progreso".

"Parte de mi trabajo es asegurarme de que el reparto y el equipo tengan diversidad. Eso es algo en lo que realmente me concentro al principio. Y luego sólo tengo que asegurarme de que la película sea genial".

"Si miras todas las películas de carreras del pasado, no puedo decir necesariamente que todas las películas anteriores hayan sido espectaculares. Eso es algo que queremos cambiar. Se trata de mostrar a la gente algo que tal vez nunca ha visto este deporte y lo grande que es", dice el piloto de Mercedes.

"Pero también tenemos que asegurarnos de mantener la verdadera herencia y el espíritu de las carreras en la película y en los guiones. Eso forma parte de mi papel”.

Por qué el propio Hamiton no estará en la película

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, en la parrilla Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa de la FIA en Bakú si también incluiría a sus colegas de la Fórmula 1 en la película, dijo: "No lo sé. Estoy seguro de que necesitaremos pilotos en algún momento. Es importante saber que no es mi película, es sobre la Fórmula 1, así que es para todos nosotros".

"Hay mucha gente del deporte involucrada y ayudando a los que intentan hacer esta película. Así que habrá mucha, mucha gente involucrada. Siempre se habla de cómo podemos tomar algunas de las secuencias, que es en lo que nos involucramos los pilotos”.

"Pero no somos actores y no queremos que la película sea mala. Así que no se trata de contratar a malos actores, por lo que probablemente tampoco participaré. Necesitamos buenos actores".

Pero Hamilton no sólo fue noticia por el anuncio de la película, sino también por su nombramiento como ciudadano honorario de Brasil. "Es muy surrealista y es un gran honor", dice. "Me sorprendió como a todo el mundo cuando me enteré. Nadie se puso en contacto conmigo para decírmelo y sólo nos enteramos por las noticias".

"Nunca había oído hablar de algo así. Estoy seguro de que puede ocurrir en otros lugares. Pero Brasil siempre fue un lugar que amé y admiré de niño".

"Como fan de Ayrton Senna, te sientes naturalmente atraído por el país, pero a medida que he ido creciendo he ido conociendo a más brasileños y aprendiendo más sobre la cultura y la comunidad. A lo largo de los años me lo he pasado muy bien allí. El país es muy diverso, hay mucha energía, música y color".

Uno de los momentos más destacados de su relación con Brasil fue la consecución de su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en 2008 con McLaren, cuando superó al piloto de Toyota Timo Glock en la última curva de la última vuelta para arrebatarle el título al héroe local Felipe Massa.

"Gané mi primer campeonato mundial en Brasil, por supuesto, pero también 13 años después la épica carrera que hice allí el año pasado. Y todavía entonces el momento que tuve con la bandera brasileña. Mi mayor afición está en Brasil, así que me siento muy, muy honrado, agradecido y no puedo esperar a pasar más tiempo allí", dijo Hamilton.