Apple se prepara para tomar un proyecto de F1 con Brad Pitt

Los expertos de la industria cinematográfica han señalado que Apple ha ganado la carrera para producir una próxima película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, tras una furiosa guerra de ofertas entre los principales estudios cinematográficos y los servicios de streaming.

Deadline informa de que Apple Original Films está negociando en exclusiva para cerrar un acuerdo para el largometraje previsto, y aún sin título. Se entiende que la estrella Brad Pitt interpretará a un veterano piloto de carreras que saldrá de su retiro para ser el mentor de un joven piloto, mientras aprovecha su última oportunidad de alcanzar la gloria en la pista.

Amazon, Disney y Netflix, junto con MGM, Paramount, Sony y Universal están en la contienda, aunque Apple ya se ha asegurado un paquete cinematográfico para que Pitt actúe junto a su coprotagonista de Ocean's Eleven y Quemar, George Clooney, en un próximo thriller, escrito por Jon Watts, más conocido por sus recientes producciones de la franquicia de Spiderman.

El legendario productor de Top Gun, Jerry Bruckheimer, dirige el proyecto de F1, con el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski y el guionista Ehren Kruger. La última película de Bruckheimer con temática de automovilismo fue Días de Trueno, la superproducción de NASCAR protagonizada por Tom Cruise en 1990.

Pitt es un gran aficionado al deporte motor y ya había formado parte de un proyecto con Kosinski para una película basada en Carroll Shelby titulada Go Like Hell, que -tras años de no conseguir el presupuesto necesario- acabó convirtiéndose en la película de 2019 de Matt Damon y Christian Bale sobre Ford contra Ferrari que recaudó más de 225 millones de dólares.

Pitt también narró la película de MotoGP de 2015 de Mark Neale Hitting The Apex, además de haber sido el invitado de honor en las 24 Horas de Le Mans de 2016.

Se calcula que el presupuesto de la nueva producción se sitúa entre 130 y 140 millones de dólares. El siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton, ya ha sido relacionado con un papel en la película, habiendo protagonizado previamente la franquicia animada Cars y siendo uno de los muchos nombres de estrellas que tienen un cameo en Zoolander 2.

En una entrevista concedida a ESPN en 2019, Hamilton afirmó que "tenía la oportunidad" de aparecer en Top Gun: Maverick, cuyo estreno cinematográfico se ha retrasado, y también reveló que había hecho una audición para un papel en una película de Hollywood.

Dijo: "No sé si alguna vez se me dará bien el cine, pero lo intentaré".

Hamilton ha mantenido un perfil público bajo desde la final de la F1 de 2021 en Abu Dhabi, en donde perdió su oportunidad de conseguir su octavo campeonato. Posteriormente recogió su título de caballero en el Castillo de Windsor y apareció brevemente en el cuartel general del equipo Mercedes en Brackley para la celebración de la despedida de Valtteri Bottas.