Hamilton reconoce que tomó una decisión equivocada en la SQ3 de Singapur

Lewis Hamilton admitió que tomaron una "decisión equivocada" al elegir el plan de vueltas con el SQ3 en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.

Ferrari logró un doblete en la segunda fase de la clasificación, con Charles Leclerc en cabeza y Hamilton a tres décimas, y la Scuderia optó por una estrategia diferente a la de sus rivales en la ronda de los diez primeros, ya que todos los monoplazas cambiaron de neumáticos medios a blandos, tal y como establece el reglamento.

Mientras que McLaren y Mercedes salieron a pista de inmediato y Red Bull esperó hasta el último momento, Leclerc y Hamilton salieron a pista a mitad de la sesión de ocho minutos: primero el monegasco, que tuvo tiempo para un segundo intento tras una vuelta de enfriamiento, y luego el británico, cuyo único intento solo le valió para el sexto puesto. Se quedó a 0,546 s del tiempo de referencia de Max Verstappen.

"Las cosas pintaban bien en la Q1 y la Q2, y luego… la verdad es que no sé qué pasó", comentó Hamilton. "Seguimos un plan de vueltas ligeramente diferente al de los demás. Fue decisión mía, y creo que nos equivocamos.

"Pero, en definitiva, el coche sobreviraba mucho en esa vuelta. No sé si los neumáticos traseros no estaban a punto o si se estaban sobrecalentando, era difícil de decir, pero era muy, muy brusco, con mucho sobreviraje, y, en general, no fue una buena vuelta".

Cuando se le sugirió que parecía "muy cómodo" con los neumáticos medios, Hamilton asintió: "Sí, con los medios iba bien. Pero con los blandos era muy diferente. Mucho agarre, pero solo en la parte delantera y ninguno en la trasera.

"Podría ser una cuestión de equilibrio, pero en definitiva, simplemente… Obviamente, tenía el ritmo en las dos primeras sesiones y, de repente, ya no pude mantenerlo. Por alguna razón, en esa última vuelta no tenía agarre en la parte trasera, así que es lo que hay".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Clive Mason / Getty Images

Leclerc volvió a ser tres décimas más rápido que el siete veces campeón del mundo en su camino hacia el tercer puesto en la SQ3 y reconoció que el plan de vueltas era diferente. "Sinceramente, no debería ser una excusa", aclaró el monegasco.

"Creo que, en cuanto al ritmo puro, desde hace tres o cuatro carreras hemos perdido un poco de rendimiento. Simplemente aún no somos lo suficientemente rápidos para luchar con ellos.

"Pero, aun así, creo que el coche tiene potencial. Para mañana, quizá con algunos ajustes, podamos estar ahí o por ahí para luchar por la pole. No está tan mal, pero nos falta un poco".

Cuando se le señaló que "seguía estando en plena lucha" con la tercera posición en la parrilla de la carrera sprint, Leclerc añadió: "Bueno, no es una mala posición para salir, pero en un circuito como este, lo que realmente quieres es salir desde la P1. Adelantar va a ser muy difícil. Así que ya veremos.

"Pero, al fin y al cabo, solo es la carrera sprint. Mañana tendremos que hacer nuestro trabajo en la clasificación".