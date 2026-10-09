El piloto holandés Max Verstappen mantendrá su posición de privilegio para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur tras ser absuelto por los comisarios de la FIA, quienes mantenían una investigación por un incidente bajo condición de bandera amarilla durante la SQ1, provocado inicialmente por el accidente de Sergio Pérez.

El tetracampeón del mundo había quedado en la mira del control de carrera al rebasar al Ferrari de Lewis Hamilton entre las curvas 7 y 8, justo en el sector donde ondeaba la advertencia por los restos del monoplaza del Cadillac del mexicano. Sin embargo, tras analizar la telemetría, radios y videos a bordo, los comisarios determinaron no imponer ninguna sanción.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

La decisión de los comisarios sobre Max Verstappen

A pesar de que el informe confirmó que el Red Bull número 3 infringió el Apéndice H del Código Deportivo Internacional al superar a otro vehículo en zona de bandera amarilla, el cuerpo de comisarios detalló que la maniobra fue consecuencia directa de la drástica diferencia de velocidad y una reacción adecuada del holandés.

"Los comisarios quedaron satisfechos de que el piloto del auto 3 reaccionó adecuadamente a la bandera amarilla levantando el acelerador y reduciendo la velocidad. La velocidad del coche de Verstappen en el punto de rebase fue unos 70 km/h menor que su velocidad en otra vuelta rápida de la misma sesión", explicó el comunicado oficial de la FIA.

La telemetría reveló que Verstappen soltó por completo el acelerador apenas 40 metros después de ingresar al sector comprometido. No obstante, Hamilton había reducido su marcha a menos de 60 km/h para apartarse de la trazada ideal, lo que generó un cierre de brecha inevitable.

"El piloto del auto 3 explicó que haber evitado el rebase habría requerido frenar de forma muy brusca, lo que consideró que potencialmente habría creado una situación insegura", añadió el documento.

Bajo este contexto, los comisarios concluyeron que, si bien existió el adelantamiento, no fue con la intención de ganar una posición en pista, sino que el resultado de una maniobra de último instante.

"Los comisarios determinaron que el piloto del auto 3 infringió el reglamento de bandera amarilla al rebasar al auto 44. Sin embargo, se mostraron satisfechos de que el rebase fue una consecuencia desafortunada de la significativa diferencia de velocidad de cierre y, en estas circunstancias, determinaron no imponer una sanción", concluyó el informe.