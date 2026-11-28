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Hankook apunta a entrar en la carrera por el contrato de suministro de neumáticos de la F1

Pirelli se enfrentará a la competencia del proveedor de neumáticos del World Rally Championship, así como de Bridgestone, cuando el proceso de licitación de Fórmula 1 se abra el próximo año

Stuart Codling

Publicado: 28 nov 2026, 9:30

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Hankook is sole tyre supplier to the World Rally Championship

Foto de: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Es otra vívida demostración del alcance y la popularidad globales cada vez mayores de la Fórmula 1 que haya surgido otro contendiente serio para pujar por su contrato exclusivo de suministro de neumáticos.

Pirelli tomó el relevo de Bridgestone como proveedor único de neumáticos de la F1 en 2011 y durante gran parte de su primera década afrontó pocos desafíos concertados cuando llegó el momento de la renovación. Eso ha cambiado en los últimos años. Tras retirarse de la F1 en 2010, citando los costes y una "realineación estratégica" después de la crisis financiera global, Bridgestone presentó su candidatura durante el proceso de licitación más reciente en 2023, y se sabe que está preparando una propuesta para el próximo.

Ahora Motorsport.com entiende que Hankook, proveedor exclusivo de neumáticos del Campeonato Mundial de Rallies, está preparando una oferta para el proceso de licitación que se abre el próximo año para la era de la F1 posterior a 2028. Anteriormente fue un licitador sin éxito en 2018 para el contrato que cubría 2020-23, que luego se extendió un año debido a la pandemia.

El contrato actual de Pirelli va de 2025-28, ya que la compañía —junto con la FIA y la F1— ejerció de mutuo acuerdo una cláusula de extensión de un año el pasado junio. Durante el último proceso de licitación, la estabilidad técnica durante la transición a una nueva fórmula esta temporada se consideró particularmente importante. Dados los cambios inminentes en 2030, los posibles licitadores tendrán que asegurar a la FIA que pueden lograrlo.

Aunque la FIA evalúa las licitaciones en función de la capacidad técnica del licitador, sus credenciales de sostenibilidad y la capacidad operativa para gestionar el proceso de suministro sin contratiempos, la F1 también tiene voz en la decisión final por motivos comerciales. Pirelli es un inversor notablemente importante en señalización en pista, además de facilitar ventajas VIP como el programa ‘Hot Laps’.

Hankook ya ha desempeñado un pequeño papel en los fines de semana de gran premio como proveedor de la W Series en 2021 y 2022. La compañía surcoreana ha estado involucrada en el automovilismo durante más de tres décadas, siendo en distintos momentos proveedor exclusivo del DTM, junto con series regionales de F3 y F4. Suministró los coches de la era Gen3 de la Fórmula E de 2022-26 antes de que Bridgestone asumiera ese contrato.

El director ejecutivo de Hankook Competition, Steven Cho (a la derecha) —que aparece aquí junto a Andrew Wheatley, de Hyundai, en el Rally de Japón—, ha visitado varios Grandes Premios durante las dos últimas temporadas para reunirse con las partes interesadas de la F1.

Photo by: Getty Images

Fue nombrado proveedor único de neumáticos del Campeonato Mundial de Rallies en 2025 y este año fue designado por la FIA como miembro del ‘programa de socios globales’ del organismo rector.

Representantes, incluido el CEO de Hankook Competition, Steven Cho, han asistido a varios grandes premios durante las dos últimas temporadas, más recientemente el pasado fin de semana en Las Vegas, y se entiende que la compañía ya ha realizado pruebas de neumáticos prototipo con un ‘mule car’ basado en F2.

Haber suministrado a dos campeonatos mundiales importantes de la FIA en los últimos años, además de establecer lazos mucho más estrechos con el organismo rector, haría de esta una candidatura mucho más creíble que la anterior. La Fórmula E es una sólida carta de presentación, ya que sus objetivos medioambientales requieren solo dos compuestos de neumáticos diferentes, ambos fabricados con materiales sostenibles. La sostenibilidad fue la jugada decisiva de Pirelli en el último proceso de licitación, ya que se comprometió a introducir neumáticos certificados por el Forest Stewardship Council en la F1 a partir de 2024.

Aunque tiene su sede en Corea del Sur, Hankook cuenta con una instalación de I+D en Hannover, Alemania, y una fábrica en Hungría que actualmente está siendo sometida a una ampliación de 450 millones de euros en Hungría. Pirelli fabrica sus productos de competición, incluidos los neumáticos de F1, junto con neumáticos de carretera convencionales en su fábrica de Izmit, Turquía.

Cualquier empresa que entre en el proceso de licitación se enfrenta a un desafío significativo porque estará pujando para llegar en el cuarto año de las regulaciones técnicas actuales, por lo que tendría que construir un caso muy convincente de que podría al menos igualar el producto existente. Aunque los neumáticos de Pirelli han recibido críticas habituales a lo largo de los años, esto forma parte de la naturaleza de tener la exclusividad.

Hankook fue el proveedor de la Fórmula E durante la era Gen 3; por tanto, además de su experiencia con monoplazas, está habituado al tipo de acuerdos de señalización en pista que suelen acompañar a este ámbito.

Photo by: Getty Images

Se espera que los neumáticos actuales cumplan un conjunto complejo y a menudo contradictorio de requisitos: deben ser térmica y estructuralmente robustos, pero con una curva de degradación predecible para facilitar el espectáculo y la variedad estratégica. La experiencia de los últimos 15 años demuestra lo fácil que es pasarse en un sentido u otro.

"Pirelli ha sido un socio importante para el campeonato mundial de F1 de la FIA durante muchos años, proporcionando un estándar constantemente alto de rendimiento, innovación y seguridad al más alto nivel de nuestro deporte", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cuando se anunció la extensión del contrato en junio. "Esta extensión hasta finales de 2028 proporciona estabilidad al campeonato".

Eso, junto con la prevalencia de la marca Pirelli alrededor de los circuitos, dibuja una imagen clara de lo que cualquier licitador tiene que ofrecer: mucho dinero y la garantía de que, cuando se monten sus neumáticos, nadie notará ninguna diferencia aparte del nombre en los flancos.

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