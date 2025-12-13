Helmut Marko revela los detalles de la conexión "intima" con Verstappen

El asesor saliente de Red Bull, Helmut Marko, dijo que su relación "más íntima" con un piloto de Fórmula 1 ha sido con Max Verstappen, de quien cree que está mejorando aún más.

Marko pone fin a una etapa de 25 años como principal cazatalentos de Red Bull, tras dirigir su programa de jóvenes pilotos desde 2001. Durante ese periodo, ayudó a promocionar a 18 pilotos a los equipos de F1 de la marca, entre ellos Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Verstappen.

El holandés no es un producto del Red Bull Junior Team per se, ya que fue captado por Marko y Christian Horner con la promesa de un coche de F1 ya en 2015, con sólo 17 años y después de sólo un año en monoplazas.

Pero Verstappen ha cumplido con su capacidad prevista con cuatro títulos mundiales, y Marko incluso cree que todavía podría tener potencial sin explotar a día de hoy.

"La conexión fue ciertamente muy intensa, o la más íntima, no puedo decirlo", declaró el piloto de 82 años a la emisora austriaca ORF. "Pero fue la conexión más estrecha que he tenido nunca con un piloto.

"Y lo fascinante fue que con cada año que pasaba, Max Verstappen se volvía más rápido, más maduro, mejor. Y hasta el día de hoy, no puedo ver el final de este desarrollo, a pesar de que ya es el mejor piloto. Eso fue lo fascinante.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

"Casi nunca teníamos diferencias de opinión. Hubo algunas tonterías, sobre todo al principio. Pero cuanto más éxito tenía, más sencillo era su enfoque. Se ha vuelto mucho más tranquilo.

"Casi nunca tiene lapsus o arrebatos, que por supuesto estaban presentes en las primeras etapas. Y se ha convertido en una personalidad increíblemente perfecta o increíble para su edad".

Red Bull sigue creciendo en su proyecto de Fórmula 1, ya que a partir de 2026 utilizará sus propias unidades de potencia en colaboración con Ford: "son 2.000 personas" en total, señaló Marko.

A sus 28 años, Verstappen puede prosperar en este entorno, cree el austriaco: "Max se ha convertido en una personalidad tal que, a pesar de su edad relativamente joven, lidera un equipo y puede liderarlo como lo hace".

Marko también reveló que Verstappen se perdió la cena en la que se decidió su salida de Red Bull con el director deportivo Oliver Mintzlaff, y el holandés recibió la noticia con desánimo.

"Max debería haber estado allí también", dijo Marko. "Hubo algunos problemas con su vuelo, así que no estuvo allí.

"Le llamé al día siguiente. No fue una conversación normal. Había cierta melancolía en el ambiente. Dijo que nunca podría haber imaginado que alguna vez lograría tal éxito".

Verstappen y Red Bull son la tercera pareja más exitosa en la historia de la F1 con 71 victorias en grandes premios, solo por debajo de las 72 victorias de Michael Schumachercon Ferrari y los 84 triunfos de Lewis Hamiltonen Mercedes.

Con información de Ruben Zimmermann