Mercedes planea proveer motores a menos equipos de F1 en el futuro

En 2026, cinco fabricantes de motores estarán presentes en la parrilla de Fórmula 1: Honda, Ferrari, Ford, Audi y Mercedes. La marca alemana volverá a ser la más representada, ya que tres equipos además de la escudería oficial utilizarán su motor: McLaren, Williams y Alpine, esta última tomando el lugar de Aston Martin, que iniciará oficialmente su asociación con Honda.

Proveer motores a tantos equipos requiere una organización rigurosa y puede parecer a veces colosal, pero ofrece a Mercedes una cierta ventaja: "Creo que hemos demostrado en el pasado que tener más de un equipo… Obtienes más datos, más información, más kilómetros", explicó Hywel Thomas, director de Mercedes High Performance Powertrains, el departamento de motores de Mercedes, en el podcast Beyond The Grid.

"Es así, porque tienes todos esos coches, tienes cuatro veces más ingenieros, todos reunidos para decirte: 'Puedes hacer esto mejor, puedes hacer aquello de manera diferente'. Es muy, muy beneficioso tener todo eso llegando hacia ti. No siempre es la impresión que da, pero claramente es el caso para producir un excelente producto. Pero la contrapartida es que tenemos que fabricar una enorme cantidad de material y debemos tomar ciertas decisiones más temprano."

"No estoy seguro de que tomar esas decisiones más temprano realmente te penalice a veces, porque creo que también podemos llevar las cosas demasiado al límite. Pero ese es el reverso. Ni siquiera estoy seguro de que la solución correcta sea un equipo, dos equipos, tres equipos o cuatro. No lo sé. Seguramente hay un punto medio. Creo que probablemente esté más cerca de cuatro que de uno."

Hacia una reducción de equipos clientes de Mercedes

McLaren utiliza el motor Mercedes desde 2021. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

También presente en el podcast, Toto Wolff, director de Mercedes en F1, anunció la intención del fabricante de reducir el número de equipos clientes con la entrada en vigor de las próximas normativas de 2030.

"Creo que hoy, nuestra mentalidad, incluso en nuestras conversaciones con Ola [Ola Källenius, director general del grupo Mercedes-Benz], es que vamos a reducir el número de equipos a los que proveeremos en el próximo ciclo", declaró el jefe austríaco. "Como dijo Hywel, no sabemos si el número correcto se sitúa entre dos y tres. Supongo que dependerá de las nuevas normativas venideras."

"¿Serán más bien simples o no? ¿O bien qué creemos que podemos aprender al proveer a más equipos, teniendo que congelar ciertos diseños más temprano? Cuando consideras cuántos motores debemos enviar a Melbourne [la primera carrera del campeonato] para todos nosotros… 16. 16 motores. Si eres Honda, solo, son cuatro o cinco. Así que eso implica plazos más largos, ciclos de producción más largos. Todo ello hace que, en el futuro, ya no serán cuatro [los equipos que utilicen el motor Mercedes]."

Mercedes, ¿el mejor motor en 2026?

Mientras la nueva era de la Fórmula 1 se prepara para comenzar, los rumores sobre la futura jerarquía para esta primera temporada bajo el nuevo reglamento proliferan. Cada uno intenta identificar qué equipo ha gestionado mejor el giro hacia 2026 y cuál podría haberlo anticipado mal.

Del lado de los motores, algunos ecos sitúan a Mercedes en la cima desde la próxima temporada. Interrogado sobre el tema, Wolff se mantuvo muy prudente.

"Nunca estamos confiados", soltó. "Somos personas que siempre ven el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Todo empieza con el enemigo en casa. McLaren fue el mejor equipo este año con un motor Mercedes. Así que si el grupo propulsor fuera superior —algo que nunca nos sentimos con derecho a afirmar— entonces debes batir a Williams, debes batir a McLaren y debes batir a Alpine, simplemente."

"Algunos habrán tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento porque no terminaron muy bien en el campeonato de constructores. Otros llegarán con una innovación que quizá no hayamos identificado, etc. Así que no se puede dar nada por sentado, incluso si nuestra unidad de potencia, el de Mercedes, fuera la más competitiva."

"Y además de eso, esos molinos de rumores siempre son peligrosos, porque alguien, en algún lugar, en otro equipo o en otro motorista o proveedor de combustible, dirá: 'Bueno, nos gusta colocarlos en el papel de favoritos, pero nosotros llegamos'. Y por eso no nos dejamos llevar por nada, ninguna de las cosas que se comentan en la peluquería."