Nico Rosberg asegura: A Hamilton le gustaría abandonar, pero no es sencillo

¿Qué le espera a Lewis Hamilton el año que viene? Tras una decepcionante temporada de debut con Ferrari, en la que Hamilton no subió al podio ni una sola vez, los rumores sobre una posible retirada de la Fórmula 1 para el campeón del mundo récord persistieron.

Con su clara declaración tras el final de temporada en Abu Dhabi , cuando el británico de 40 años dijo que "no pensaba en el futuro", alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, Hamilton ha dado marcha atrás y ha dejado claro que seguirá corriendo en la categoría reina en 2026.

"Es el amor por lo que haces, el amor por las carreras", ha declarado el piloto de Ferrari a varios medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, plataforma hermana de Motorsport-Total.com en Motorsport Network. "Recibo un gran apoyo de la gente que me rodea, de mis fans".

Y entonces Hamilton lo tiene claro: "Se trata de mantener siempre el sueño en mente", dice. "Todavía tengo un sueño en mi corazón y estoy trabajando para conseguirlo". En lenguaje llano: Hamilton aún no ha renunciado a la esperanza de conseguir un título mundial con Ferrari.

¿Un nuevo reglamento como oportunidad para Hamilton?

Los próximos cambios en el reglamento , que entrarán en vigor el año que viene, pueden ofrecerle la mejor oportunidad para hacerlo, ya que Ferrari se ha centrado en la nueva era antes que la competencia. Nadie sabe actualmente cómo será el equilibrio de poder en la próxima temporada.

El único éxito del Dr. en 2025: Lewis Hamilton gana al sprint en China Foto: Sutton Images

Cuando se le preguntó por su reacción ante quienes cuestionan su futuro, el siete veces campeón del mundo dijo tras el Gran Premio de Abu Dhabi: "No les diría nada. Ninguno de ellos ha conseguido lo que yo, así que ni siquiera están a mi nivel".

La retirada probablemente no sea una opción para Hamilton en estos momentos, aunque acabe la temporada 2025 a casi cien puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc. El hecho de que el campeón del mundo récord ya estuviera de vuelta en la cabina del Ferrari durante las últimas pruebas en Abu Dhabi también habla a favor de ello.

Rosberg cree: A Hamilton "le encantaría abandonar"

Su ex compañero Nico Rosberg ve la situación de otra manera. "Está en un dilema, porque estoy seguro de que le gustaría dejarlo", cree el campeón del mundo de 2016. "Sí, porque ya no te apetece hacerlo. Eso es cruel. Pero no puede, porque sería un desprestigio total".

Nico Rosberg cree que a Lewis Hamilton "le gustaría parar" Foto: Motorsport Images

"Acaba de empezar este proyecto de Ferrari. Abandonar después de sólo una temporada no es una opción", dijo Rosberg en una entrevista con Sky. "Está totalmente atrapado allí. No creo que tenga otra opción que volver a intentarlo el año que viene. Pero, por supuesto, siempre puede ir a peor".

Ralf Schumacher también sólo ve una solución: "Sólo podría imaginarme si afronta la situación abierta y honestamente y dice, vale, no pude hacer lo que quería para Ferrari", dice el experto de Sky. "Me interpongo en el camino de Ferrari y quiero despejar el camino a un joven talento como Bearman, que se merece el asiento".

Hamilton podría entonces "ayudar de alguna manera desde fuera o ser el embajador", añade Schumacher. "Hay muchas tareas para Lewis Hamilton. Creo que también perdería menos prestigio y correría menos riesgos que continuando."

Lo que Lewis Hamilton no echaría de menos

El ex piloto vivió algo parecido en su propia carrera a "pequeña escala" en el DTM. "Dije, vale, no les sirvo para nada. Que conduzca Pascal Wehrlein en su lugar", recuerda Schumacher sobre su retirada del DTM tras la temporada 2012.

"No me perjudicó que decidieras por ti mismo. Y creo que se puede salir con mucha gallardía". Sin embargo, tal y como están las cosas en este momento, Hamilton se aferra a competir en la categoría reina en 2026, con la esperanza de conseguir por fin su primer podio con Ferrari.

En caso de que las victorias sigan sin materializarse y Hamilton acabe dejando la Fórmula 1, hay al menos un aspecto que no echaría de menos. "No veo la hora de alejarme de todo eso. Sesiones de fotos cada semana y todo ese tipo de cosas", sonríe. "Eso es lo que estoy deseando que llegue un día: no tener que hacerlo más".