Horner admite que al final "necesitábamos la ayuda de los dioses"

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi coronó a Max Verstappen como campeón del mundo de Fórmula 1 de la temporada 2021. Sin embargo, para lograrlo, tuvo que superar a Lewis Hamilton, un duro rival que deberá espera, al menos, una campaña más para su octavo mundial.

Cuando todo parecía perdido para el neerlandés, un inesperado coche de seguridad reavivó las esperanzas en Red Bull, pero no iba a ser sencillo. Algunos monoplazas doblados se entrometieron entre los dos rivales por el título, pero, antes de reanudar la carrera, Michael Masi ordenó que recuperaran la vuelta perdida y dejó que Hamilton y Verstappen se batieran en un uno contra uno en el último giro de la carrera.

Christian Horner, jefe de Red Bull, aún celebrando el espectacular adelantamiento de su piloto al final de la carrera, dijo: "Creo que esto resume el año, lo he dicho ya, necesitábamos la ayuda de los dioses de las carreras en las últimas 10 vueltas, y ha sido gracias a Nicholas Latifi o a ese coche de seguridad. Tengo que decir que nos sentimos perjudicados por los comisarios en el inicio de la carrera, pero han hecho un gran trabajo permitiendo reanudar la carrera de nuevo".

"Ha sido un pilotaje de locos de Max para ganar el campeonato, pero no solo lo ha hecho aquí, y tengo que darle méritos también a Lewis, ha sido un rival fenomenal este año, es todo un campeón del mundo, y eso hace que esta victoria sea aún mejor", comentó.

En el equipo de las bebidas energéticas querían que dirección de carrera diera luz verde a los doblados para superar al coche de seguridad, y es algo que Mercedes reclamó tras la bandera a cuadros. Horner explicó cómo vivió la situación: "Le gritábamos que les dejara correr, es lo que hemos estado hablando todos estos años, que les dejen competir".

"Este campeonato se redujo a una vuelta y a una gran decisión de hacer esa parada para poner los blandos, y entonces, Max lo hizo posible. Es inaudito dejar a los coches sin desdoblarse, pero no necesitan alcanzar al pelotón de nuevo. Tomaron la decisión correcta, son circunstancias difíciles para los comisarios, todos presionamos, pero lo hicieron bien", afirmó.

Max Verstappen se ha convertido en el 34º piloto en ser campeón del mundo, y su jefe estaba más que contento: "Estoy muy orgulloso por Max y por el equipo, por lo que hemos pasado este año y por lo que hemos conseguidos contra unos grandes y feroces rivales. Me he quedado sin voz, estaba gritando desde la curva 5, y cuando estaba Hamilton en el rebufo, pensé que lo pasaba".

"Había costado esta campaña, pero ver a Max convertirse en campeón del mundo después de todos estos años, es una sensación increíble".

En Abu Dhabi, Red Bull consiguió su primer título mundial con Vettel en 2010, y también fue tras una carrera con mucho sufrimiento, pero lograron superar al Ferrari de Fernando Alonso: "Está a la altura del primero con Sebastian [Vettel], también por la calidad de los rivales que hemos tenido en esta temporada, nos han presionado mucho y hemos luchado".

Sin embargo, el mundial no estuvo toda la carrera en manos de Verstappen, y todo se decidió al final: "Las últimas vueltas estuve pensando en qué decirle a Max, qué le iba a decir al equipo para animarlos, pero un golpe de suerte con el coche de seguridad hizo que todo funcionara, y no solo se trata de una carrera, se trata de un año completo".

"Mercedes es un equipo de gran nivel, y se han hecho más fuertes a medida que pasaban las temporadas, y eso es lo que ha hecho que fuera tan intenso dentro y fuera de la pista, entre los pilotos, los equipos, la estrategia, el desarrollo y entre Toto [Wolff] y yo".

"Desde la primera carrera, Max se ha dejado la piel y, sin duda, es el campeonato más importante que hemos ganado", dijo el dirigente del conjunto de las bebidas energéticas.

Cuando se apagó el semáforo se vivió uno de los momento de mayor tensión de la temporada, porque el poleman perdió el liderato en favor de su rival de Mercedes, y los dos protagonizaron una polémica acción en la recta de atrás.

Verstappen intentó recuperar la plaza, pero Hamilton optó por irse por fuera del trazado para evitar el choque. Red Bull habló con Masi por radio, pero el director de la carrera confirmó que los comisario no investigarían el suceso.

"La salida fue impactante, patinó demasiado entre la primera y segunda marcha. Lewis lo clavó en la salida, pero Max se benefició del blando que tenía y lo aprovechó en la curva 5, consiguió una buena tracción y se mantuvo dentro de las líneas blancas", dijo Horner.

"No se salió de la pista, así que no pudimos entender por qué no se devolvió la posición, pero eso ya es historia".

Una de las claves de este campeonato estuvo en Sergio Pérez, que retuvo a Hamilton antes de hacer la primera parada para que Max cogiera a Hamilton de nuevo: "Checo ha estado increíble, lo hablamos antes de la carrera, ¿cómo puede ayudar a Max? La forma en la que bloqueó a Lewis hizo que Max remontara, ellos tenían un coche más rápido hoy, y solo podíamos jugar con la estrategia".

"En Monza también usamos el rebufo como ayer, y es un trabajo en equipo, y es una gran parte de esta victoria. No se puede pedir más a un compañero, se lo puso difícil a Lewis, no se rindió, e hizo un trabajo maravilloso", concluyó.