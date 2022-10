Horner se deshace en elogios ante "Checo" Pérez en Singapur

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez se encontraba en un momento difícil de la temporada 2022, habiendo logrado solamente dos podios en las últimas ocho carreras, pero este domingo aprovechó su gran resultado del sábado en la clasificación y transformó su segundo lugar en la parrilla en una victoria incontestable.

Por supuesto que el camino no fue nada sencillo para el piloto de Red Bull Racing, que debió domar una pista en condiciones muy difíciles en uno de los escenarios más desafiantes del año, una gran cantidad de reinicios tras diferentes neutralizaciones, la presión de Charles Leclerc y luego la necesidad de apretar en el final ante la posibilidad de una sanción por una supuesta infracción durante el segundo período de coche de seguridad.

Pérez finalmente cruzó la meta en la primera posición con más de siete segundos de distancia sobre Leclerc y, tras reunirse con los comisarios para analizar lo ocurrido durante la última neutralización, dijo que no había problema al respecto.

Fue un triunfo muy celebrado por los máximos responsables de Red Bull, ya que tanto Horner como Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, y Adrian Newey, diseñador en jefe de la escudería, fueron a recibir a Pérez al parque cerrado para felicitarlo por su actuación.

Más tarde, el jefe de Red Bull llenó de elogios al piloto de Guadalajara por el trabajo que realizó en el circuito de Marina Bay.

"Esa fue sin ninguna duda la mejor conducción de su carrera", dijo Horner en Sky Sports F1.

"Fueron condiciones difíciles, tuvo una gran salida, se acomodó en la carrera, cuidó esos neumáticos intermedios, hubo neutralizaciones una y otra vez, reinicios, y siempre estuvo en control, muy calmado".

"Luego llegó el cambio a los neumáticos lisos, y no podía sacarse de encima a Charles, ya que no podía tener el beneficio del DRS. Le tiraron todo. Es un resultado enorme para él, me siento muy orgulloso".

Horner no se detuvo ahí y continuó destacando la actuación de Pérez, calificándola "de clase mundial" y luego agregó: "Esto está ahí arriba, sin dudas es su mejor victoria, creo que incluso supera la de Mónaco, y ha rendido bajo una gran presión. Me siento muy, muy orgulloso. Ha hecho un trabajo maravilloso".

Respecto a la investigación que cayó sobre "Checo" por haber conducido supuestamente muy lejos del coche de seguridad, Horner defendió a su piloto.

"Creo que podemos decir que en los diez años años tenemos muchos precedentes de este tipo. Vueltas de formación, vueltas detrás del coche de seguridad, pilotos detrás lejos de la fila, hay tantos precedentes. Para nosotros realmente no hay un problema. Si nos piden que (Pérez) se acerque, se acerca inmediatamente", sentenció.

