Horner niega haber actuado para sacar a Marko de Red Bull F1

Durante otro fin de semana de gran drama en el Gran Premio de Arabia Saudita, en medio de la batalla por el poder dentro de Red Bull Racing, se supo que el puesto de Marko en el equipo podría estar en peligro.

Marko reveló antes de la clasificación que existía la posibilidad de que fuera suspendido después del evento, en medio de acusaciones de que había estado involucrado en filtraciones a los medios de comunicación sobre la investigación de Horner por presunto comportamiento indebido.

Pero tras las conversaciones mantenidas con Oliver Mintzlaff, CEO de Red Bull, en la mañana de la carrera en Yeda, quedó claro que Marko no había estado implicado en ningún comportamiento ilícito y que continuaría como asesor deportivo de la escudería.

Poco antes de la carrera, en declaraciones a la emisora austriaca ORF, Marko rechazó las acusaciones de haber participado en las filtraciones e insinuó que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en Arabia Saudita fue un esfuerzo deliberado para hundirlo.

Preguntado por la acusación de haber participado en las filtraciones, Marko dijo: "Tonterías absolutas. Estoy feliz solo de tener mi iPhone medio controlado".

"No he visto este informe ni ninguno de estos chats. Me he mantenido deliberadamente al margen. Asociarme con ello fue casi como una operación planeada, como me di cuenta. Astuto', como diría (Niki) Lauda".

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing Foto: Michael Potts / Motorsport Images

No está claro quién cree Marko que se movía en su contra para crear problemas, pero Horner ha insistido en que los acontecimientos que tuvieron lugar entre bastidores en Arabia Saudita no tenían nada que ver con él ni con la escudería de F1.

"Creo que el rumor sobre la suspensión fue tan noticia para el equipo como para los demás", explicó Horner. "Nos sorprendió bastante oírlo".

"Helmut es un contratista de Red Bull GmbH, así que fue un asunto entre ellos. No éramos parte o parte de esa discusión".

"Conozco a Helmut desde 1996, y ha desempeñado un papel importante a lo largo de los años. Ese papel ha evolucionado con los años. Lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo".

"A punto de cumplir 81 años, es evidente que sigue motivado por la Fórmula 1, lo cual es positivo".

Los acontecimientos en Arabia Saudita fueron fascinantes porque el riesgo de salida de Marko provocó una fuerte línea de defensa de Max Verstappen, quien dijo que sería poco probable que se quedara en el equipo si su aliado se fuera.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 2ª posición, con Helmut Marko, asesor, Red Bull Racing y Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Preguntado sobre si el respaldo de Verstappen influyó en la decisión de Red Bull, Horner dijo: "No ha habido un proceso de toma de decisiones en torno a Helmut, así que no estoy muy seguro de dónde ha calado el rumor. Pero no es algo en lo que yo haya participado".

Aunque Marko y Horner no están de acuerdo en todo, ambos aportan al equipo Red Bull puntos fuertes contrastados que han contribuido a hacerlo tan fuerte.

Horner no prevé ningún problema con la permanencia de Marko, a pesar de las dificultades de la situación actual.

"Mi relación con Helmut no es un problema. Creo que siempre es franco, pero así es Helmut", añadió Horner.

"Todo el mundo tiene un papel que desempeñar, sea cual sea. Creo que este equipo ha tenido un éxito increíble y una capacidad tremenda durante mucho tiempo. Esa ha sido una de las claves de nuestro éxito".

