Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Jack Doohan revela que recibió amenazas de muerte durante su etapa en Alpine

Jack Doohan ha revelado que recibió serias amenazas de muerte durante su etapa en Alpine, como se muestra en "Drive to Survive" de Netflix.

Lydia Mee
Publicado:
Jack Doohan, Alpine

El ex piloto de Fórmula 1 Jack Doohan habló sobre graves amenazas de muerte que recibió durante su tiempo en Alpine.

El piloto australiano firmó con el equipo francés para su temporada de debut en 2025. Pero con los rumores de que podría ser reemplazado por el piloto argentino Franco Colapinto surgiendo temprano en la temporada, Doohan enfrentó una presión creciente en su asiento junto a Pierre Gasly.

Tras el Gran Premio de Miami, fue pasado a un rol de piloto de reserva y desde entonces firmó con Haas como piloto de reserva para 2026.

El paso de Doohan por Alpine ha sido documentado en la próxima octava temporada de "Drive to Survive" de Netflix.

"Recibí serias amenazas de muerte para este Gran Premio [de Miami], diciendo que me iban a matar aquí si no estaba fuera del auto", explicó en la docuserie. "Tuve seis o siete correos electrónicos diciendo que si seguía en el auto para Miami, me iban a cortar todas las extremidades.

"El miércoles estaba allí con mi novia y mi entrenador, y tenía a tres hombres armados a mi alrededor; tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera y controlara la situación".

Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

El joven de 23 años ahora mira hacia su rol con Haas, que fue anunciado a principios de febrero de 2026. "Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team", dijo Doohan en ese momento. "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1.

"Me gustaría agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Estoy ansioso por comenzar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa".

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, agregó: "Personalmente estoy muy entusiasmado de que Jack se una al equipo, dado lo sólido de su historial de carreras y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en Fórmula 1.

"La dedicación necesaria para mantenerse afilado y preparado para correr mientras se familiariza con el funcionamiento del equipo y demás, es un desafío para cualquier piloto, especialmente para alguien que claramente sigue teniendo muchas ganas de volver a competir a este nivel.

"He disfrutado conocer a Jack y esperamos darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus contribuciones".

