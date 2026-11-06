Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Kimi Antonelli planea una compra especial tras su histórica conquista del título
El recién coronado campeón del mundo de Formula 1, Kimi Antonelli, ha revelado sus planes para celebrar su victoria en el título
Lydia Mee
Publicado: 6 nov 2026, 17:21
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli ha revelado cómo planea recompensarse a sí mismo por haber ganado el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026.
A pesar de que sus padres vigilan muy de cerca la forma en que gasta su dinero, el piloto italiano declaró a La Gazzetta dello Sport que se consentirá regalándose un auto nuevo.
El joven de 20 años amarró el título el pasado fin de semana en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la F1.
"Mis padres siempre han intentado enseñarme el valor del dinero, y ahora que estoy ganando cantidades significativas, quieren asegurarse de saber cómo y en qué lo gasto", comentó Antonelli a la publicación italiana. "Pero digamos que es un trabajo bastante sencillo conmigo, porque no soy alguien que tenga pasatiempos costosos".
Explicó que la mayor parte de su dinero se va en cosas cotidianas y que su mayor capricho es su simulador de carreras.
"Tengo mi simulador en casa, así que me divierto con eso", explicó el piloto de Mercedes. "No necesito ir de compras. Gasto dinero en comida, cosas para la casa, gasolina... y luego me compro algunas pistas nuevas para correr en el simulador".
Aunque intenta ser cuidadoso con el dinero, añadió que los autos son su excepción.
Más de la F1 :
"Digamos que en lo que mis padres tienen que vigilarme es en los autos, porque hay un par que realmente me gustaría comprar. Así que creo que me regalaré uno por haber ganado el título", agregó.
Antonelli también tiene una forma un poco menos convencional de celebrar su campeonato, revelando que aún planea cumplir su promesa de teñirse el cabello.
"¡Ya tengo las latas! Ahora solo tengo que decidir si lo hago este fin de semana o tal vez espero a la próxima semana, cuando vaya a la fábrica en Brackley y tenga que hablar frente a todos los empleados", dijo. "Sería divertido presentarme allí con el cabello teñido".
Más de la F1 :
Fórmula 1Kimi Antonelli: “Mi preparación para 2027 empieza ahora” tras conquistar el título de F1
Fórmula 1Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Lydia Mee
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
20 d
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
1 m
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
1 m
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Más de
Andrea Kimi Antonelli
El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
21 h
El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles
Max Verstappen: Estaba todavía borracho el día después de mi primer título
Fórmula 1
Fórmula 1 22 h
Max Verstappen: Estaba todavía borracho el día después de mi primer título
Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”
Más de
Mercedes
George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 h
Rosberg compara la tensión en Ferrari con su duelo con Hamilton en Mercedes
Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Una fuga de aceite casi deja a Antonelli sin podio en su día de campeón en México
Últimas noticias
Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
2 min
Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
18 min
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez
Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
26 min
Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
27 min
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete