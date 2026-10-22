Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lando Norris sobre la polémica de Coca-Cola en Madrid: “Puedo beber lo que quiera”

Norris dijo que nadie había vuelto a hablar con él sobre el intercambio viral en la sala de enfriamiento

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 23:45

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Logan Riely / Getty Images

Mientras la mayoría de nosotros esperamos con ganas el próximo Gran Premio de Estados Unidos, a Lando Norris le pidieron que recordara un momento que se volvió viral durante el fin de semana del Gran Premio de España. En la sala de enfriamiento tras la carrera de Madrid, aparentemente le pidieron a Norris que dejara la Coca-Cola que estaba bebiendo y su respuesta inundó las redes sociales. Ahora ha hablado más sobre el momento antes de su carrera en Austin.

Norris terminó tercero en el nuevo circuito de Madring en septiembre después de perder el liderato cuando un coche de seguridad virtual permitió a Kimi Antonelli y Max Verstappen hacer paradas en boxes baratas. El campeón vigente luchó duro y merecía una lata fría de lo que fuera tras la carrera, así que cuando alguien asomó la cabeza en la sala de enfriamiento para pedirle que no lo hiciera, respondió con educación pero con firmeza.

“Acabo de hacer una carrera, así que se me permite beber lo que quiera. Muchas gracias”, respondió Norris en aquel momento.

Pepsi, rival de Coca-Cola, es socio oficial de Formula 1, así que que otro logotipo apareciera en la retransmisión internacional quizá no era algo que el campeonato quisiera.

Preguntado durante su sesión con los medios en Austin si alguien había vuelto a hablar con él del tema, y cómo se sentía respecto a que las cámaras graben a los pilotos justo después de una carrera, dijo: “No, nadie me ha dicho nada desde entonces. Siento que deberíamos poder beber lo que queramos después de una carrera, especialmente cuando estás en ella durante dos horas.

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"Han sido algunas de las carreras más calurosas, los coches también son difíciles de pilotar, así que siento que se me debería permitir beber lo que quiera”.

Norris sugirió que su equipo, McLaren, y no él, había asumido la culpa, y que desde entonces el equipo ha encontrado una forma de ocultar la marca.

“Creo que, por parte del equipo, al equipo quizá le llamaron más la atención que a mí. Y por eso tenemos como pequeños soportes para poner nuestras bebidas, de modo que no tengan marca, pero creo que se me permite beber lo que pueda. Son solo los problemas de marca que tienen. Pero esto no es algo en lo que tenga que estar pensando o en lo que debería pensar, así que son cosas que estoy seguro de que se aclararon entre otras personas. Eso fue simplemente todo, creo. Es solo televisión y marcas y todas esas cosas, pero puedo beber lo que quiera”.

No todos se pusieron del lado de Norris en aquel momento. El exjefe del equipo Haas Guenther Steiner dijo en el podcast The Red Flags que el momento “no fue lo más inteligente que podía hacer”.

“Si eres un profesional, no haces eso. Fin de la historia”, dijo Steiner. “Sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Estás bien entrenado”.

A pesar de los comentarios de Steiner, el clip fue ampliamente compartido en redes sociales, con aficionados elogiando a Norris por plantar cara.

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