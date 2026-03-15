A Leclerc le "encantó" el duelo con Hamilton: "¡Estoy seguro de que a Fred no!"
Tras un Gran Premio de China marcado por una intensa y prolongada batalla con Lewis Hamilton, que tuvo en vilo al equipo de la Scuderia, Charles Leclerc elogió la contribución de las nuevas normas a la calidad de las carreras.
Si bien el Gran Premio de China de Fórmula 1 de 2026 pasará a la historia como la prueba en la que Kimi Antonelli logró su primera victoria en la categoría reina, lo más destacado de la carrera de este domingo fue, sobre todo, la combatividad de los pilotos de Ferrari, primero frente a los Mercedes y luego entre ellos mismos.
El duelo entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que se prolongó en varios episodios a lo largo de unas treinta vueltas, fue en ocasiones muy intenso, hasta el punto de que ambos pilotos llegaron a tocarse en la primera curva de la vuelta 25.
Aunque el duelo concluyó definitivamente a favor del heptacampeón del mundo, al inicio de la vuelta 40, Leclerc no dejó de soltar un «es una batalla muy divertida», con una sonrisa en la voz, por la radio.
Sonrisa que el monegasco mantuvo en la entrevista justo después de la carrera, al volver a Canal+ e sobre esta lucha. "A mí me encantó", declaró primero, antes de bromear sobre lo que debió de pasar su director, Frédéric Vasseur, en el muro de boxes. "Estoy convencido de que a Fred [Vasseur] no le encantó y que los demás miembros del equipo seguramente sufrieron un poco de estrés durante esta carrera".
"Para ser sincero, a veces nos da un poco de miedo", explicó además el directivo francés a Sky Deutschland, "pero confío en ellos : sé que controlan la situación y que siempre puede surgir algún imprevisto. Dicho esto, también es muy difícil para el equipo mantener las posiciones. Creo que son profesionales y realmente he disfrutado de esta experiencia".
Leclerc aplaude el reglamento de 2026... en carrera
La lucha entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Mientras que las críticas de algunas figuras del paddock, como Max Verstappen o Lando Norris, siguen lloviendo sobre el reglamento de 2026, Leclerc considera que, hasta ahora, es más que satisfactorio en lo que respecta a las carreras, aunque mantiene que siguen siendo necesarios cambios en las clasificaciones.
"Pero, sinceramente, es genial ver una F1 como esta... en carrera. En la clasificación es un poco diferente y, hablando con los demás pilotos, creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que, en la clasificación, habría que hacer algunos pequeños cambios [normativos]. Pero en carrera, sinceramente, me lo he pasado muy bien, ya sea en Australia, ayer en el sprint o hoy en carrera".
Más allá del espectáculo, Leclerc fue superado, a lo largo de toda la carrera, por un Lewis Hamilton que se ha hecho con su primer podio en la F e con Ferrari desde su llegada a Maranello. Una superioridad que el piloto con el número 16 no deja de reconocer en un circuito de Shanghái en el que no se siente del todo cómodo.
«Hoy, Lewis ha sido sencillamente más rápido de principio a fin; bueno, he tenido algunas vueltas en las que he estado un poco mejor, pero, sinceramente, Lewis ha estado por encima este fin de semana. Así que enhorabuena a él, me alegro por él, por su podio. Por supuesto, [estoy] decepcionado por mí mismo, por quedarme fuera del podio, pero así son las cosas. Trabajaré para ser mejor la próxima vez en este circuito».
Al ser preguntado por la dinámica interna con la renovada competitividad de Hamilton, Leclerc añadió : "Desde el inicio de la temporada se nota que Lewis es súper, súper rápido. También lo era el año pasado, pero los coches eran muy diferentes".
"Es genial que al menos tengamos los dos coches ahí y, sobre todo con este nuevo reglamento, hay realmente mucho que hacer cuando estás en la lucha con los de delante. Y que Lewis y yo tengamos la posibilidad de atacar a los Mercedes constantemente, es positivo. Así que, no, no, está bien".
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