Franco Colapinto y Esteban Ocon lucharon en pista durante la mayor parte de la carrera este domingo en el Circuito Internacional de Shanghái, y el duelo terminó de la mala manera.

El piloto argentino salía de los pits en la vuelta 33 de las 56 previstas y regresó a la pista delante del francés, quien se había detenido tres giros antes.

Con gomas frías, Colapinto tuvo un paso más lento por la primera curva y Ocon intentó un adelantamiento donde no había lugar, lo que derivó en un contacto que envió a ambos a un trompo.

Afortunadamente, tanto Colapinto como Ocon pudieron seguir en carrera en el Gran Premio de China, pero el francés recibió diez segundos de penalización por parte de los comisarios deportivos.

Colapinto fue uno de los grandes protagonistas de la carrera desde el comienzo.

El piloto argentino arrancó desde el 12° cajón, pero rápidamente ganó dos lugares por la ausencia de los McLaren en la parrilla, y en las primeras vueltas se acomodó en el sexto lugar en el orden, detrás de su compañero Pierre Gasly.

Colapinto avanzó al segundo lugar cuando los líderes pararon ante la aparición del coche de seguridad para retirar el Aston Martin de Lance Stroll y logró aguantar varias vueltas en el top 5 del clasificador pese a tener neumáticos más gastados que sus rivales.

Finalmente, si bien el choque de Ocon le hizo perder tiempo considerable, Colapinto logró completar la carrera en la décima posición para sumar su primer punto como piloto de Alpine y el primero desde que también terminara décimo en el GP de Estados Unidos de 2024, con Williams.

VIDEO: Así fue el incidente entre Colapinto y Ocon en el Gran Premio de China