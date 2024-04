Leclerc: Sainz me empuja a ser mejor dentro de Ferrari F1

Tras no participar en el Gran Premio de Arabia Saudita para someterse a una operación de apendicitis, Sainz tuvo un exitoso regreso a la competición en Melbourne, llevándose la victoria de forma dominante después de que el líder inicial de la carrera, Max Verstappen, se viera obligado a abandonar por un problema en los frenos.

Leclerc siguió al español en segunda posición para un 1-2 de Ferrari tras clasificarse apenas quinto el sábado, dos décimas y media más lento que el SF-24 líder.

El monegasco logró superar al McLaren de Lando Norris por la segunda plaza, pero no pudo plantar cara a Sainz, explicando posteriormente que "no gestionó bien los neumáticos" en su segundo stint, el primero con neumáticos duros.

En las 10 vueltas anteriores a su segunda parada en boxes, Leclerc perdió 6,4 segundos con Sainz, cuyas gomas estaban siete vueltas más frescas.

Por lo tanto, cuando se le preguntó si había algo más que podría haber hecho para robarle la victoria a su compañero de equipo, Leclerc respondió con franqueza: "Simplemente ser mejor. Creo que en la clasificación de ayer no estuve lo suficientemente bien".

"En el segundo stint, en el primer stint con los neumáticos duros, he tenido bastante graining en la parte delantera izquierda después del coche de seguridad (virtual). El último stint ha sido muy bueno, pero no ha sido suficiente. Así que Carlos ha estado mejor este fin de semana".

"Pero ha sido así en los últimos tres años, donde básicamente llegamos a una carrera y Carlos es mejor y entonces yo empujo y soy mejor en la siguiente carrera y entonces mejoraremos así. Y es muy emocionante como piloto tener un compañero de equipo tan rápido".

Podio: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

Sainz es agente libre en el mercado de pilotos de Fórmula 1 de 2025, ya que Ferrari ha fichado al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton como compañero de Leclerc a partir de entonces.

El asiento de Hamilton en Mercedes y el de Sergio Pérez en Red Bull, ya que el contrato del mexicano termina a fin de 2024, interesarán al piloto de Ferrari.

Aunque los medios de comunicación no siempre consideran al español como un piloto de primera fila, Leclerc tiene una opinión diferente cuando se le pregunta por qué se lo infravalora: "Creo que todo el mundo conoce la valía de Carlos en el paddock. Es uno de los pilotos mejor valorados del paddock".

"Ha sido extremadamente fuerte cada vez que ha estado en un coche de Fórmula 1. Y lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Así que no creo que esté infravalorado por eso".

"Creo que todo el mundo conoce la valía de Carlos. Y por eso he dicho muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos directores de equipo están... ¡Él no lo dice, pero seguro que están hablando con él! Y estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades y sólo tendrá que tomar la mejor decisión para su carrera".

