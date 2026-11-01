Fórmula 1 GP de México
Leclerc revela sus temores sobre los adelantamientos en el GP de México tras perder la pole
Charles Leclerc ha advertido que adelantar podría resultar casi imposible en el Gran Premio de México
Lydia Mee
Publicado: 1 nov 2026, 0:55
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc duda de que vaya a haber adelantamientos en el Gran Premio de México, advirtiendo que el orden de carrera probablemente quedará establecido en las primeras curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez.
El piloto de Ferrari lideró las dos sesiones de entrenamientos del viernes, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto en la parrilla. Su compañero de equipo y siete veces campeón Lewis Hamilton logró su primera pole position con la escudería de Maranello y estará acompañado en la primera fila por George Russell, de Mercedes.
Leclerc confía en el ritmo de carrera de Ferrari, pero cree que las condiciones de bajo agarre en el circuito de Ciudad de México harán que adelantar sea extremadamente difícil.
"Creo que el ritmo es bueno. Creo que el coche se siente bien y se ha sentido bien desde la FP1. Así que creo que en ese aspecto tenemos ritmo de carrera, pero dudo que haya adelantamientos mañana", explicó Leclerc durante la rueda de prensa posterior a la clasificación.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images
"Lo he intentado más en la FP2, y es simplemente muy difícil porque el modo de adelantamiento no hace mucho. Así que creo que, sea cual sea la posición después de la curva 3, luego va a ser muy difícil adelantar. Así que es una pena que al final no hiciera el trabajo cuando importaba".
Preguntado sobre si podría aprovechar un rebufo de su compañero de equipo, dijo: "Sí, quiero decir, mantendré la cabeza baja todo lo posible y veré qué es posible, pero sí, siempre es una curva 1 emocionante allí, y veremos cómo va".
Leclerc ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de pilotos con 233 puntos, pero la lucha por la P2 se está volviendo más tensa, ya que solo nueve puntos separan la P2 y la P5. Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera actualmente el campeonato y tiene la oportunidad de hacerse con el título en el Gran Premio de México de este fin de semana. Russell es segundo, Hamilton tercero y Max Verstappen cuarto.
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