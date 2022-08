Gasly: "Hay que vigilar los límites de forma justa o no hacerlo"

Cargar reproductor de audio

El piloto de AlphaTauri quedó en la 19° posición de la parrilla tras perder una vuelta que le habría permitido pasar a la Q2.

La infracción tuvo lugar en la curva 5, donde los comisarios utilizaban cámaras de seguridad para controlar los coches.

Sergio Pérez también perdió un tiempo de vuelta en la misma curva en la Q2, pero una repetición en la transmisión mundial sugirió que no había cruzado completamente la línea blanca, lo que provocó una segunda revisión por parte de la FIA.

Al mexicano se le devolvió el tiempo, aunque no pudo entrar en la Q3.

AlphaTauri optó por cambiar a Gasly por una nueva unidad de potencia y arrancar desde el pitlane, lo que también permitió al equipo experimentar con la puesta a punto para la carrera, y en efecto utilizarla como una sesión de pruebas.

Un avance desde el último hasta el 12º puesto dio una indicación de lo que el francés podría haber logrado desde una posición de salida representativa.

"Todavía estoy bastante enfadado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó cómo había afectado la penalización a su estrategia.

"Porque por lo que he visto, en los correos electrónicos que he visto, es muy discutible si estaba dentro o fuera de la pista. A Yuki (Tsunoda) y a 'Checo' les pasó algo parecido, y por las cámaras a bordo, estaban claramente en la pista. Pero en cualquier caso, eso fue todo".

"Y desde nuestra posición, partiendo desde atrás, creo que estaba contento de tratar de entender un poco más de nuestro paquete, porque en este momento, sabemos que no estábamos mostrando el rendimiento que deberíamos".

"Y todavía no es genial, pero al menos hay un par de buenas señales de rendimiento".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Gasly reveló que antes había tenido una larga charla con los directores de carrera, Niels Wittich y Eduardo Freitas, sobre el asunto de los límites de la pista, que ha sido un tema habitual en las reuniones de los pilotos con la FIA y en las reuniones de la Asociación de Pilotos (GPDA) en las últimas semanas.

"He pasado 40 minutos con Niels y Eduardo esta mañana (el domingo de Hungría) tratando de discutir y encontrar una manera de que todo el mundo esté más contento".

"En este momento, tienen una gran cantidad de trabajo. No les están haciendo la vida muy fácil. Está claro que en esta curva 5 no tenían las herramientas adecuadas para vigilarla de la manera más justa posible".

"Acabamos de hablar de las soluciones a seguir para tener primero una forma más consistente de vigilarlo, y asegurarnos de que va en la dirección correcta".

"Creo que se mostraron bastante abiertos y esperaban recibir comentarios. Y también me pondré en contacto con todos los pilotos para ver si en las próximas semanas podemos tratar de encontrar una manera de proporcionarles también alguna solución para que sea mejor."

Gasly indicó que Pérez tuvo suerte de que surgieran imágenes adicionales que finalmente lo exoneraron, mientras que no había ninguna que mostrara su infracción.

"Sí, estaban usando las cámaras de seguridad y en mi caso no había nada más. 'Checo' tenía las cámaras a bordo. Por la razón que sea, yo tenía una cámara en el casco, que no permitía ninguna otra cámara básicamente para comprobar si estaba en la pista o no. He visto las imágenes, y para mí era discutible".

"Para mí, o tienes las herramientas adecuadas para vigilar de la manera más justa, o en ese caso no debes hacerlo. Y eso es lo que discutimos".

"Sé que para el año que viene ya se están estudiando diferentes opciones, pero desgraciadamente fui yo quien pagó las consecuencias de que esto ocurriera esta temporada".