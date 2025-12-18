Lindblad agradece a Marko su apoyo: Sin él no habría llegado a F1

Helmut Marko se retirará a finales de 2025 tras más de 20 años en Red Bull, donde no solo era asesor, sino que también supervisaba el programa de talentos. Hizo posible que algunos jóvenes talentos debutaran en la Fórmula 1, pero a partir de 2026 ya no estará a cargo de ello. De modo que el ascenso de Arvid Lindblad de la Fórmula 2 a la F1 ha sido su último movimiento en ese frente. Por ello, el piloto británico-sueco agradece a Marko la oportunidad de debutar en la F1 con Racing Bulls.

"He trabajado muy estrechamente con ellos en los últimos años: Rocky [Guillaume Rocquelin, jefe de la Academia de Pilotos de Red Bull], el Dr. Marko y todo el equipo", afirma Lindblad en la página web oficial de la Fórmula 1. "Estoy increíblemente agradecido por su apoyo y por todo el trabajo que hemos hecho, pero especialmente [agradecido] al Dr. Marko. No ha sido un año fácil para mí. No estoy contento con cómo ha ido, pero él creyó en mí cuando otros no lo hicieron, y le estoy muy agradecido por ello".

"Me hace gracia cuando la gente dice lo difícil que puede ser trabajar con él, con historias sobre cómo tuvieron problemas con el Dr. Marko, lo estricto que es y que la gente le tiene miedo. Para mí, siempre ha sido lo contrario", subraya Lindblad, que este año terminó sexto en el campeonato de F2.

"Siempre he tenido muy buena relación con él. Hay ciertas cosas que él quiere ver, y obviamente no puedo hablar por los demás y su experiencia, pero siempre he tenido una buena relación con él, y ha contribuido enormemente a mi carrera. El hecho de que creyera en mí cuando otros no lo hicieron, por eso le estoy muy agradecido, porque esta oportunidad no habría existido sin él".

Al propio Lindblad le gusta más cuando la gente es simplemente directa, exactamente lo que también hace Marko. "Simplemente dice la verdad, y a mí también me gusta hacer eso. Creo que me ha ayudado en ese aspecto", explica el futuro compañero de equipo de Liam Lawson. "Me ha permitido aprender de la mejor manera, me ha hecho crecer más rápido, porque él simplemente dice la verdad y cómo son las cosas realmente. Y yo también aprecio esa honestidad, porque hay mucha gente en el automovilismo que sobre todo quiere oír lo que quiere oír".