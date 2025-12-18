Cadillac y Alpine superan los crash-test para la F1 2026

A pesar de la montaña de preparativos que se alza ante la undécima y nueva escudería de Fórmula 1, Cadillac continúa siguiendo su calendario y anunciando que está en los tiempos previstos. Mientras todo está por hacerse y construirse para el proyecto estadounidense, nacido de la candidatura inicial de Andretti, la parte técnica que conduce al diseño del primer F1 del grupo General Motors va según lo planeado.

En una entrevista concedida a The Race, el director del equipo, Graeme Lowdon, dio a conocer que el monoplaza conforme a la reglamentación 2026 ya ha superado los crash-test obligatorios de la FIA tanto para toda la parte trasera como para la propia monocasco. Una "etapa importante", ya que partir desde cero hace que se acumule una presión evidente sobre un proyecto que necesita estructurarse en todos los niveles.

"Es algo de lo que creo que el grupo de diseño del Cadillac Formula 1 Team puede estar realmente orgulloso", insistió Graeme Lowdon. "Si se analizan los desafíos de diseño de la nueva reglamentación, con una masa del coche notablemente reducida, estos crash-test se vuelven comparativamente más exigentes, ya que se apunta a un peso total más bajo del coche".

"Para cualquier equipo, lograr superarlos constituye una etapa importante. Para nosotros, lo es aún más porque no disponemos de largos años de experiencia colectiva en el diseño de estos componentes".

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Cuando el proyecto aún estaba en manos de Andretti, y luego pasó a estar bajo el control de TWG Motorsports, una primera maqueta de F1 fue probada en el túnel de viento de Colonia en 2024, pero respondía al ciclo reglamentario anterior. Ya en el pasado mes de mayo, se habían realizado primeros crash-test con un prototipo 2026, pero este superaba ampliamente los objetivos de peso.

El trabajo para Cadillac ha sido, por lo tanto, inevitablemente colosal, además de tener que preparar su estructura de carrera para la parte operativa, con ensayos recientes en Imola gracias al apoyo de Ferrari.

Mientras Sergio Pérez, libre de contrato, pudo empezar antes a trabajar con su nueva escudería, Valtteri Bottas se desplazó la semana pasada a las instalaciones de Silverstone para moldear su asiento. El monoplaza estadounidense, cuyo nombre todavía se desconoce, está previsto que salga a pista para los primeros ensayos a puerta cerrada a finales de enero, en Barcelona. Su decoración se presentará unos días más tarde, el día del Super Bowl.

Alpine también validó sus crash-test

El futuro Alpine también superó los crash-test. Photo by: Erik Junius



Otro equipo que anunció públicamente haber superado con éxito los crash-test a comienzos de mes fue Alpine, cuyo nuevo monoplaza diseñado en Enstone ahora contará con un motor cliente Mercedes,

"Creo que hemos hecho todo lo que había que hacer", indicó Steve Nielsen, director del equipo, en ocasión del Gran Premio de Abu Dhabi.

"El chasis ha superado los crash-test, es más ligero, más sólido, es bonito… pero cada equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente marca la diferencia, como todos saben, es lo que ocurre en la pista".

Alpine viene de terminar en la última posición en el campeonato de constructores de 2025 después de enfocarse muy temprano al desarrollo del nuevo monoplaza del año que viene con el objetivo de aprovechar el gran cambio reglamentario que llegará a la F1 en 2026.