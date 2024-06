Magnussen carga fuerte contra Checo Pérez por Mónaco: "No debí confiar en él"

Mientras la F1 se encuentra ya instalada en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para disputar este fin de semana el Gran Premio de Canadá, uno de los temas calientes de la cita anterior de Mónaco volvió a ser tema de conversación el jueves.

Kevin Magnussen y Sergio Pérez protagonizaron un fuerte accidente en los primeros metros de la carrera en el circuito urbano del principado cuando el piloto danés intentó adelantar al mexicano en la subida de la colina antes de Massenet.

Ambos coches tuvieron un ligero contacto que fue suficiente para que Pérez golpee violentamente contra las barreras, causando grandes daños en su Red Bull RB20, mientras que el coche de Magnussen también se vio severamente roto, así como el de su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, quien fue una víctima involuntaria del incidente.

Inmediatamente después del choque, Magnussen acusó a Pérez como el responsable por no haberle dejado un hueco cuando se lanzó para adelantarlo, y el piloto de Dinamarca sostuvo esa idea hoy al analizar nuevamente lo sucedido en Canadá.

Comisarios de pista retirando el coche de Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"La cosa es que él me había visto, y yo sabía que él me había visto. Así que pensé 'OK'. Una cosa es si no estás seguro de que te ha visto, entonces, ya sabes, percibo que el riesgo es mayor. En ese caso, si no estaba seguro de que me había visto, probablemente habría levantado (el pie del acelerador)", comenzó Magnussen en su encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Pero estaba muy claro para mí que me había visto. Así que pensé 'bien, va a dejar el ancho de un coche'. Confié en que iba a hacer eso y, en retrospectiva, no debería haber confiado en él. Pero eso no cambia el hecho de que no dejó el ancho de un coche. Tal vez, ya sabes, con mi experiencia, debería haber sabido que ciertos pilotos no siempre dejan un coche de ancho. Siempre hay un riesgo de que no lo hagan", lanzó.

Al ser preguntado si podría haber evitado el accidente Magnussen aseguró que llegó un momento en que estuvo “a merced” de Pérez.

"Llegas a un punto en el que estás tan cerca del muro, y su rueda trasera se mueve, así que estás bloqueado, porque si frenas entonces, él va a golpear tu rueda delantera con la parte delantera de su rueda trasera. Así que ya sabes, hay un punto donde es punto de no retorno. Y estás a su merced".

"Pero, antes de eso yo tenía plena confianza de que me había visto, porque tan pronto tuve ese impulso, se fue a la derecha para cubrirme. Así que sabía, y puedes ver su cabeza. Me ha visto, no hay duda. Puedo ir y mirar su cámara después y puedo ver que está revisando su espejo varias veces. Si no hubiera estado seguro de que me había visto, probablemente me habría echado atrás", insistió.

Magnussen aseguró que no esperaba que Pérez se cerrara y declaró que "no veo a Checo como un piloto sucio o algo así. Pero me sorprendió que no me dejara espacio".

Y continuó: "Claramente me estaba empujando contra la pared para intimidarme y hacerme retroceder. Pero no creo que esa sea la forma en la que deberíamos correr. No puede argumentar que no me vio. Me vio. No hay manera de evitarlo. Me vio. Así que sí, esa es la razón por la que me mantuve a fondo, porque confiaba en que dejaría el espacio ya que me había visto".

Información adicional por Oleg Karpov