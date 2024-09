¿Fue demasiado dura la sanción que se le impuso a Magnussen?

Kevin Magnussen puede ser perdonado por sentirse agraviado por la forma en que recibió una sanción de una carrera en el Gran Premio de Italia, tras su pequeño incidente con Pierre Gasly en la Variante della Roggia.

Al intentar adelantar a Gasly en la chicana de las curvas 4 y 5, el danés bloqueó e hizo contacto rueda con rueda con el Alpine, y Gasly se fue a la escapatoria para evitar un contacto más fuerte en la lucha por el 14º puesto.

Por ello, Magnussen no sólo fue penalizado con 10 segundos, sino también con los dos puntos clave en su superlicencia, que elevaron su cuenta a 12, lo que inmediatamente lo condenó a una suspensión para el Gran Premio de Azerbaiyán.

No se trata de una crítica al actual sistema de sanciones de la Fórmula 1. La solución de los 12 puntos en la superlicencia que llevan a una suspensión tiene sus defectos, sin duda, pero es una buena manera de castigar la conducción peligrosa constante. En general, los puntos rara vez se dan por faltas, sólo por choques e infracciones repetidas.

Sin embargo, la forma en que se aplican las normas depende de los comisarios presentes, y eso es lo que podría interpretarse como incoherencia. A menudo se utiliza el precedente, pero equiparar el incidente de Magnussen a otros ejemplos sugiere que es menor en comparación.

En comparación, Nico Hulkenberg recibió la misma sanción -10 segundos más dos puntos de penalización- por su incidente con Yuki Tsunoda en la curva 1 a principios de la carrera. El propio Magnussen recibió los dos puntos por llevarse por delante a Logan Sargeant en Miami.

Se trata de incidentes que no sólo muestran un incumplimiento del criterio de la FIA de que el coche que adelanta debe "ser conducido de forma segura y controlada durante toda la maniobra", sino que también tienen el resultado neto de sacar a otro piloto de la carrera.

Kevin Magnussen, Haas VF-24, en la grava Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen había bloqueado en el incidente de Gasly, por lo que podría satisfacer el primer punto, pero incluso sin eso, había espacio en el interior de la curva al que tenía derecho, ya que estaba suficientemente al lado en la zona de frenado.

Por lo tanto, Magnussen estaba desconcertado por la decisión, teniendo en cuenta el incidente de Hulkenberg con Daniel Ricciardo al principio de la carrera, donde el piloto de RB empujó a Hulkenberg a la hierba en la zona de frenado Ascari.

"No lo entiendo en absoluto. Estoy completamente confundido. Gasly y yo corrimos fuerte en la curva 4. Antes, tuvimos un ligero contacto, ambos nos salimos de la curva, volvimos a la pista de nuevo, sin daños en ninguno de los coches, sin consecuencias para la carrera de ninguno de los dos, y yo recibí una penalización de 10 segundos", dijo Magnussen.

"Pero en la vuelta 1, Ricciardo puso a Nico en la hierba a 300 kilómetros por hora, destruyó por completo la carrera de Nico, consecuencias enormes y daños en el coche de Nico, y recibe una penalización de cinco segundos. ¿Dónde está la lógica? Simplemente no lo entiendo".

Hay que añadir a la conversación que Sergio Pérez apretó a George Russell en la curva 1 a una velocidad similar y no fue sancionado, presumiblemente porque Russell hizo la curva y el adelantamiento...

Y Gasly, por su parte, tampoco consideró que mereciera la pena la sanción. "Honestamente, esto no fue nada", dijo.

"Alguien me dijo que lo habían penalizado con 10 segundos. Estoy un poco sorprendido por eso porque lo intentó, pero fue un poco rueda a rueda y al final, realmente no perdí tiempo. Estoy un poco sorprendido".

Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Espero que de alguna manera puedan revertir sobre eso porque sería definitivamente injusto. Estaré encantado de hacerlo (responder por Magnussen ante los comisarios), veré lo que puedo hacer. Me parecería muy injusto por el incidente que fue".

No hay ninguna disposición para que un piloto alcance los 12 puntos de penalización y no reciba una sanción - y tampoco debería haberla, para que no se hagan realidad más preocupaciones sobre la coherencia. Todos los pilotos deberían correr el riesgo de llegar a esa cifra y ser sancionados sin posibilidad de retrasar o evitar la sanción.

Pero no deja de ser sorprendente que un incidente tan menor sea el que lleve a Magnussen al banquillo para Bakú, ya que pareció un toque un tanto normal sin repercusiones duraderas.

Sin embargo, los comisarios intentan no fijarse en el resultado. Un contacto en un ángulo ligeramente diferente podría haber creado unas secuelas más evidentes; las mismas acciones habrían tenido un resultado diferente. La cuestión no es "¿creó ese piloto un gran accidente?", sino "¿perdió el piloto el control de su coche y entró en contacto?".

Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Se podría argumentar que Magnussen tomó la curva en gran medida, que Gasly podría haberle dejado más espacio, que la superficie de la pista fuera de la línea era menos adherente... hay una multitud de factores atenuantes que podrían hacer que sea una zona más gris. Para utilizar el lenguaje futbolístico, no fue un error claro y evidente en ese contexto.

Otro día, podría haberse declarado un incidente de carrera. Eso es lo que más le dolerá a Magnussen, pero al menos le quitarán los 12 puntos del carné en su regreso a Singapur.