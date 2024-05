Marko: "Habría sido Waterloo para Checo Pérez si chocaba a Verstappen"

Sergio Pérez está teniendo una sólida temporada 2024 mientras busca ganarse una renovación en Red Bull Racing después de un año pasado repleto de altibajos. Sin embargo, parece que el futuro del piloto mexicano estuvo a punto de pender de un hilo el último domingo en Miami.

Eso es al menos lo que se desprende de recientes declaraciones de Marko al referirse a la maniobra de la primera curva de la carrera, cuando "Checo" Pérez se encontró en el extremo de la línea interna de la pista al tener que esquivar al Ferrari de Charles Leclerc y no tuvo agarre para frenar debidamente.

Esto llevó a que el de Guadalajara estuviera a nada de chocar contra el líder Max Verstappen, quien incluso aseguró que su compañero de equipo llegó a "rasguñar" su monoplaza.

"Cuando Pérez estuvo a punto de provocar un accidente en la primera curva tras la salida, pensé: '¡Por el amor de Dios!'", escribió Marko en Speedweek.com, donde el austriaco tiene una columna en la semana posterior a cada gran premio esta temporada.

"Me recordó a México (2023), donde 'Checo' también hizo una maniobra así en la primera curva. Gracias a Dios salió bien, porque obviamente habría sido Waterloo si se hubiera llevado por delante a Max", dijo Marko en referencia a la famosa batalla que llevó la caída de Napoleón en 1815.

"El hecho de que Leclerc no tuviera una buena salida llevó a 'Checo' a hacer esta maniobra", matizó Marko.

El momento en que Sergio Pérez casi choca con Max Verstappen en el GP de Miami 2024. Photo by: Erik Junius

Pese al incidente del inicio en Miami, el asesor deportivo de Red Bull valoró positivamente la actuación de Pérez el último domingo y destacó que haya podido contener a Lando Norris –el eventual ganador del gran premio- durante la primera parte de la carrera.

"En general, sin embargo, 'Checo' hizo una buena carrera y su déficit fue soportable. Y también tuvo suerte de que Carlos Sainz recibiera una penalización de tiempo, por lo que ascendió a la cuarta plaza, que es desde donde salía. Fue impresionante cómo mantuvo a Norris detrás de él con un coche mucho más rápido", comentó Marko.

En esa línea, Marko reconoció que McLaren fue consistentemente más veloz que Red Bull a lo largo del fin de semana en el Miami Autodrome.

"En la clasificación para el sprint cometió un gran error en el primer sector, perdiendo 1,1 segundos. Sin embargo, luego recuperó cuatro décimas en los sectores 2 y 3. En otras palabras, sin el error habría ocupado la pole position", advirtió.

"No hubo luego una imagen clara en la carrera sprint, ya que Lewis Hamilton derribó a Norris. Esto significó que su verdadera velocidad no se pudo ver. También tuvo una mala posición en parrilla en el gran premio. Con una clasificación impecable, habría estado delante y habría sido mucho más difícil. Por supuesto, Norris se benefició de la fase del coche de seguridad, pero McLaren también fue mejor que nosotros en términos de velocidad en carrera".

En cuanto a las deficiencias de Red Bull, Marko señaló: "Red Bull Racing perdió la mayor parte de su tiempo en la primera curva y Max también dijo que no lograron conseguir el equilibrio adecuado en el coche y acumular el agarre necesario durante todo el fin de semana. No tuvimos el coche más rápido e incluso antes de que Max pasara por el bolardo, estábamos justo por delante del Ferrari en términos de velocidad. Eso no tenía nada que ver con las temperaturas, que eran relativamente constantes".

De todos modos, Marko cree que la carrera habría tenido un resultado diferente de no haber sido por el coche de seguridad motivado por el choque entre Kevin Magnussen y Logan Sargeant que permitió a Norris tomar el primer lugar.

"Si el coche de seguridad no se hubiera desplegado, habría estado apretado. Porque hay una gran diferencia entre ser más rápido y ser capaz de adelantar. Y se veía que Norris no conseguía adelantar a Sergio Pérez. Pero cuando entró en boxes, se pudieron ver los tiempos que Norris fue capaz de marcar".

"Si Max se hubiera mantenido delante, sin duda habría sido una carrera emocionante, aunque creo que habría conseguido mantener a Norris detrás de él a pesar del mejor ritmo de carrera y velocidad punta de McLaren porque tenía una ventaja relativa de once segundos sobre él en cabeza", finalizó.