Massa, sobre su accidente casi mortal: "Nunca nadie me dijo que no era el mismo"

El pasado jueves 25 de julio se cumplieron 15 años del accidente que dejó gravemente herido a Felipe Massa en 2009. Durante la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de ese año, el brasileño fue golpeado a gran velocidad por un resorte que se había desprendido del Brawn de Rubens Barrichello.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com Brasil, Massa habló sobre el drama que vivió en ese momento y destacó los factores detrás de su regreso - y las dificultades de volver a ponerse al volante del Ferrari.

Foto de: Sutton Images

La historia

La temporada 2008 había terminado de la mejor manera para Massa: el brasileño había ganado la última carrera del año, en Brasil, y durante unos breves momentos tuvo el título de pilotos en sus manos. Sin embargo, Timo Glock fue adelantado en la última vuelta bajo la lluvia en Interlagos por Lewis Hamilton, que terminó quinto y ganó (o, como sostiene Massa, le dieron indebidamente) el título de pilotos de 2008 por un solo punto.

En 2009, la F1 sufrió profundos cambios y los equipos punteros quedaron por detrás del sorprendente Brawn GP y de un emergente Red Bull. A lo largo del año, Ferrari y McLaren se recuperaron. Justo cuando la escudería italiana estaba a punto de volver a brillar, Massa sufrió el accidente de Budapest.

Durante la clasificación del Gran Premio de Hungría, un muelle se desprendió del coche de Rubens Barrichello y, tras rebotar por la pista, golpeó el casco de Massa a más de 250 km/h. Massa entró en estado de shock y perdió el conocimiento al instante. El coche se fue recto en una curva y se estrelló contra la barrera de neumáticos.

Massa fue trasladado en helicóptero al hospital militar de Budapest, donde recibió tratamiento, pasó nueve días -dos en coma inducido- y fue sometido a dos operaciones. Tras ser dado de alta, se sometió a una nueva cirugía plástica para recuperar la zona del cráneo que había sido golpeada por el muelle. Se perdería el resto de la temporada 2009 (regresaría en 2010), y el accidente impulsaría una campaña de seguridad que llevó a la adopción del halo en los actuales monoplazas de F1.

La vida sigue

Al recordar aquel día de hace 15 años, Massa dice a Motorsport.com: "Estoy muy agradecido de que fuera mi día, gracias a Dios". La afirmación puede resultar sorprendente.

"Mucha gente dice que fue mala suerte, pero yo creo que, si miras lo que pasó... por un lado, tuve mala suerte, porque el muelle acabó justo en mi cabeza. Pero también tuve mucha suerte, porque hoy estoy aquí viviendo mi vida, con mucha salud, y estoy feliz de tener a mi familia".

Massa descartó el tema como algo prohibido para él o su familia. "Las personas más cercanas a mí -Rafaela (su esposa), mis padres, hermanos y amigos- sufrieron mucho más que yo. Ellos vieron el accidente y yo no vi nada de lo que pasó". Rafaela estaba embarazada de seis meses de Felipinho, así que él tampoco vio nada", cuenta Massa. "Pero esto no es un tema tabú en la familia".

"Damos muchas gracias a Dios porque sigo aquí, viviendo con ellos", dice Massa. "Soy católico y rezo todos los días, pidiendo salud para mí y mi familia. Aunque no voy mucho a la iglesia, siempre que paso por aquí entro y enciendo una vela para dar gracias".

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Preguntado por si, tras el accidente, alguien le dijo que ya no era el mismo de antes, Massa lo niega, señalando que las críticas más ácidas vinieron de la prensa. Cree que su falta de victorias en la F1 desde entonces no estuvo relacionada con el accidente, sino con la falta de coches competitivos.

"Nunca nadie me dijo que no era el mismo. Claro que me criticaron mucho en la prensa, porque después de mi accidente no volví a ganar una carrera en F1. Pero estuve cerca varias veces".

"Por desgracia, se me negó la victoria en Alemania (cuando recibió la orden de dejar pasar a Fernando Alonso), en la carrera que tuvo lugar exactamente un año después de mi accidente, el 25 de julio de 2010. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Después de aquello, viví un período diferente, porque ya no tenía un coche competitivo para disputar victorias como antes".

"No siento que nada haya cambiado, en el sentido de cómo era antes y cómo soy hoy. Lo que sí puedo decir es que hoy respeto mucho más la vida, tanto la mía como la de los demás. Porque nunca piensas que vaya a pasar nada, pero cuando pasa, valoras mucho más la vida. Yo valoro la mía al cien por cien, y la agradezco cada día".

"Y espero tener todavía mucho terreno por delante para seguir disfrutando de mi vida y conduciendo, que es lo que me gusta hacer", dice el brasileño. "Pero con mucha protección y salud, que es lo más importante".