Por qué los elogios de Mercedes al motor de Red Bull pueden no contar toda la historia

El Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada 2026 de Fórmula 1, actualmente parece una carrera que nadie quiere ganar.

Por supuesto, no es así, pero sirve para subrayar en tono de broma que, en esta etapa de la pretemporada, todos están ansiosos por evitar el papel de claro favorito.

Aunque ese siempre ha sido el juego durante los tests de F1, este año se está llevando al extremo. En el primer día en Bahréin, Toto Wolff afirmó que, en su opinión, Red Bull es "la referencia" y que Mercedes "no podía igualarlo".

El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, respondió diciendo que por el momento solo son el cuarto equipo, por detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren. El francés mencionó deliberadamente primero a la Scuderia, ya que las tandas largas de Charles Leclerc habían causado impresión, incluido lo consistentes que parecían en términos de despliegue de energía.

Pero, por su parte, Leclerc respondió diciendo que no se ve a sí mismo como favorito en absoluto y, a su vez, señaló a Mercedes y Red Bull como equipos que serían más rápidos. Y así, todos se fueron pasando la pelota durante la semana pasada.

En sí mismo, esto no es nada nuevo, ya que sigue siendo inútil sacar conclusiones de gran alcance a partir de los tiempos de vuelta en esta etapa. Especialmente bajo un nuevo reglamento, se trata de cosas completamente diferentes.

Entender la gestión de la energía sigue valiendo enormes cantidades de tiempo por vuelta en esta época del año. Según pilotos y jefes de equipo, no hablamos de milésimas o centésimas, sino de décimas, o incluso más.

Podría describirse como "fruta al alcance de la mano", aunque es fácil decirlo. La gestión de la energía probablemente ofrezca más ganancias que cualquier actualización aerodinámica. Optimizar la recuperación y el despliegue es crucial para todos los equipos de la parrilla y hace que sea relativamente irrelevante observar cualquier jerarquía tan temprano.

"Hay tantas cosas ahora que todos los equipos aún tienen que resolver, tienen que hacer bien", dijo Oscar Piastri el viernes. "La diferencia entre hacer bien o mal estas cosas no es de unas pocas centésimas de segundo o incluso unas pocas décimas, es mucho. A veces supera el medio segundo, si sale realmente mal".

¿"Ocultamiento extremo" en medio del debate sobre motores de F1?

George Russell, Mercedes Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Además de eso, en 2026 también hay otros temas más políticos que se desarrollan en segundo plano. El elogio que Wolff dirigió a Red Bull fue por ello calificado como "tácticas de distracción" por Verstappen. Durante la sesión con los medios neerlandeses en el paddock, dijo que sospecha de un ocultamiento extremo de rendimiento por parte de Mercedes.

"Bueno, puedo decirte una cosa: solo espera a Melbourne y mira cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya lo sé ahora mismo", afirmó el cuatro veces campeón del mundo. "Obviamente están tratando de desviar el foco hacia nosotros porque dimos muchas vueltas el miércoles, pero hay que verlo desde ambos lados. Solo espera a Melbourne y verás lo rápidos que van de repente en todas las rectas".

Cuando Motorsport.com le preguntó por la afirmación de Wolff de que el vacío reglamentario del ratio de compresión solo valdría entre dos y tres caballos de potencia, Verstappen se rió: "¡Definitivamente tienes que añadir un cero a eso! Y quizá incluso más. Pero sabes, entiendo perfectamente lo que están intentando hacer hoy en día".

Leclerc también añadió que, en su opinión, Mercedes es bueno "ocultando cosas". Según la competencia, esto cumple un propósito político: Mercedes no quiere destacar demasiado en esta etapa, ya que eso aumentaría la probabilidad de una intervención de la FIA en los motores.

No obstante, hay que señalar que una intervención de este tipo se ha vuelto menos probable cuanto más tiempo pasa, y probablemente se convertiría en un compromiso a largo plazo de todos modos. Para Melbourne prácticamente no queda tiempo para ningún cambio, especialmente teniendo en cuenta los largos plazos necesarios para modificar los motores.

Los comentarios sobre Red Bull fueron particularmente destacados después del miércoles. Un vistazo a los datos muestra que Verstappen alcanzó de forma consistente mayores velocidades punta al final de la recta de meta que muchos de sus rivales y que mantuvo la curva más plana durante más tiempo hacia la curva 1, un elemento importante en 2026. También fue visible al comparar la vuelta rápida personal de Verstappen ese día con el mejor tiempo absoluto de Lando Norris.

Sin embargo, de forma aislada eso dice muy poco, especialmente bajo el reglamento de 2026. Gran parte de ello está relacionado con cómo se despliegan los 350 kW del MGU-K, y esa es precisamente la gran incógnita en este momento. Mientras Verstappen ganaba mucho tiempo en la recta de meta, lo mismo ocurría con Norris más adelante en la vuelta, en la recta hacia la última curva.

Depende en gran medida de quién despliega qué y dónde exactamente, y, aún más importante, de quién se guarda algo. Hoy en día se habla mucho en el paddock de la recuperación de energía, lo que obliga a los pilotos a ir más lentos por ciertas curvas de lo que sería posible y a seleccionar marchas más cortas de lo habitual, pero no es seguro que los equipos utilicen toda la energía que recuperan. Es algo con lo que pueden jugar fácilmente durante los tests invernales.

Esta es una variable adicional, e importante, en el ocultamiento de rendimiento, del mismo modo que lo han sido durante años los niveles de combustible y los modos de motor.

¿Red Bull encontró antes algunas soluciones de gestión de energía?

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Los equipos observan principalmente el despliegue de energía de los rivales durante varias vueltas consecutivas y cuán estable es ese patrón. Ferrari impresionó a algunos rivales en ese sentido más adelante, pero el miércoles Wolff señaló firmemente las tandas de Verstappen.

Wache matizó eso durante su sesión con los medios en el paddock: sí, Red Bull empezó bien en términos de gestión de la energía en tandas largas, pero según él esa ventaja ahora ha desaparecido. La evaluación de Wache es que Red Bull simplemente encontró ciertas soluciones un poco antes que otros equipos.

"Es cierto que especialmente durante el primer día estábamos un poco más cerca de lo que deberíamos haber estado", dijo el francés. "Luego empiezas a ver la tendencia de los demás yendo en la misma dirección y ahora incluso, diría, un poco mejor que nosotros.

"Creo que quizá nuestra gente de fábrica y de simulación lo encontró más rápido, no la solución óptima, sino la no óptima (de hacerlo). Los demás estaban tardando un poco más en lograr eso, pero en este momento ya no diría eso".

Verstappen compartió esa visión y dijo a la prensa neerlandesa que Red Bull tenía su simulador en buena forma desde el principio, razón por la cual hace tres años fue el primero en advertir sobre reducir marchas en las rectas. Pero a medida que todos los equipos acumulen más kilometraje en pista real, esas diferencias de enfoque se igualarán hasta cierto punto.

El objetivo principal era "no parecer estúpidos" en pista

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El panorama general significa que los elogios a Red Bull están en parte cargados políticamente y en parte forman parte del juego que todos en el paddock están jugando actualmente: señalar a otro como favorito.

Habrá que esperar hasta Melbourne, aunque una cosa ya se puede decir: en términos de fiabilidad, Red Bull ha arrancado mejor de lo que muchos esperaban.

Eso incluye a la competencia, ya que Wolff bromeó el año pasado en Zandvoort con que este recién llegado sería "una mierda", pero el tono en el paddock ha cambiado desde entonces. Un cambio similar en la percepción también se aprecia internamente, con Isack Hadjar diciendo que ha quedado positivamente sorprendido.

"Está muy por encima de lo que anticipaba", dijo el joven francés. "Creo que la impresión del año pasado, hacia el final de la temporada, no era muy positiva. Digamos que los rumores, e incluso dentro del equipo, no estaban completamente satisfechos. Pero en Barcelona, el primer día, creo que hice 110 vueltas de inmediato. Así que me sorprendió mucho, de forma positiva. Para un equipo que empezó este proyecto hace tres años, es muy impresionante".

Hadjar añadió que tenía "muchas, muchas dudas" antes del test de Barcelona, pero que ahora han desaparecido todas. No es el único dentro del equipo que ha compartido su sorpresa: su compatriota Wache llegó a conclusiones similares después de los primeros seis días en pista con la unidad de potencia Red Bull Ford.

"Me sorprende que la gente del motor haya hecho un trabajo fantástico al ser capaces de montar un coche y rodar tantos kilómetros", dijo Wache. "Tenemos que reconocer el fantástico trabajo que ha hecho la gente del motor. Y poder, como proyecto nuevo, hacer un motor y no parecer estúpidos en pista es un logro enorme".

Aunque los elogios y el juego de las escondidas en el paddock tienen un fuerte trasfondo político, una cosa ya se puede decir tras la primera semana en Bahréin. Como mínimo, la ambición de Wache de "no parecer estúpidos" ya se ha cumplido con el completamente nuevo motor DM01.