Mercedes se tomará "el mayor tiempo posible" para decidir sobre Antonelli

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dice que se tomará "tanto tiempo como sea posible" antes de comprometerse con quién sustituirá a Lewis Hamilton, que se irá a Ferrari en 2025, en su equipo de Fórmula 1 el próximo año.

El fabricante alemán está considerando si promover a su protegido Andrea Kimi Antonelli junto a George Russell, o continuar su búsqueda para atraer al triple campeón del mundo Max Verstappen, que tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero podría considerar dejar el equipo antes de esa fecha en medio de una batalla interna de poder en el gigante de las bebidas energéticas.

Wolff ha declarado anteriormente que, en lugar de intentar atraer a Verstappen con promesas, el equipo con sede en Brackley debe centrarse en mejorar el ritmo de su problemático W15. Entonces, sugiere, se atraería automáticamente a los mejores pilotos.

Aunque las primeras carreras de 2024 resultaron difíciles para Mercedes, los podios consecutivos en Canadá y España han dado esperanzas de que la escudería está por fin cerca de dar un paso adelante.

Cuando se le preguntó si el rendimiento que Mercedes ha mostrado en las dos últimas carreras era suficiente para convencer a Verstappen de abandonar el barco, Wolff reiteró la postura de Mercedes de que necesita centrarse en extraer más velocidad del W15.

"Creo que tenemos que seguir mejorando y mirarnos a nosotros mismos, lo más importante, como equipo con nuestros pilotos, Lewis y George".

"Sólo tenemos que mejorar y esperamos consolidar nuestra capacidad para subir al podio y, en cierta etapa, ser capaces de ganar carreras por nuestra cuenta, y los buenos pilotos querrán venir".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG F1 Team en la rueda de prensa Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sin embargo, Wolff también dejó claro que no está manteniendo ninguna conversación con Verstappen acerca de que el neerlandés corte su contrato con Red Bull para unirse a Mercedes el próximo año.

"No, no hay conversaciones que estén teniendo lugar en este momento. Porque creo que tenemos que fijarnos en nosotros mismos y en mejorar el coche", dijo.

La prensa alemana ha informado de que Mercedes ya ha decidido ascender a Antonelli, que actualmente se encuentra en medio de su primera temporada en la Fórmula 2 con el equipo Prema.

Las informaciones llegan después de que la FIA anunciara que estudiará la posibilidad de conceder una dispensa especial para una superlicencia a pilotos de 17 años, allanando el camino para que Antonelli haga una FP1 -o incluso su debut en un gran premio con un equipo como Williams- antes de cumplir los 18 años en agosto próximo.

Sin embargo, Wolff negó que Mercedes ya haya tomado una decisión sobre Antonelli, subrayando que quieren ver cómo evoluciona el mercado de pilotos antes de tomar una decisión sobre quién ocupará el asiento de Hamilton en 2025.

"No se ha tomado ninguna decisión sobre el piloto, ya he dicho que queremos mantener esta decisión el mayor tiempo posible, porque quién sabe lo que pasará", dijo Wolff.

Mientras tanto, el jefe de Red Bull, Christian Horner, se mantuvo firme en que Verstappen continuará su mandato con el equipo el próximo año en medio de repetidas conversaciones sobre un improbable cambio a Mercedes.

"Max va a estar (aquí) el año que viene, lo cual es... ¿Toto sigue hablando de ello? ¿Y qué ha dicho?"

Cuando Horner fue informado de los comentarios de Wolff, añadió: "¿Dijo que no había conversaciones? Entonces, ¿están hablando (de contratar a Verstappen) pero no están hablando (con Verstappen)? OK".

Reportaje adicional de Frederik Hackbarth y Ben Hunt.