Mercedes revela la mayor sorpresa del shakedown de la F1 en Barcelona

La temporada 2026 de Fórmula 1 marca el inicio de una nueva era reglamentaria en el campeonato. Entre los principales cambios del reglas se incluyen una unidad de potencia con un reparto 50:50 entre motor de combustión interna y potencia eléctrica, coches más pequeños y ligeros, y aerodinámica activa.

Para dar a los equipos más oportunidades de rodaje antes del inicio de la temporada en Australia, del 6 al 8 de marzo, la semana pasada se llevaron a cabo pruebas privadas en Barcelona, antes de los test de Bahréin previstos para el 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

Al repasar las pruebas durante el evento de lanzamiento en vivo de Mercedes, Allison explicó que esperaba que la semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya estuviera plagada de banderas rojas.

"Creo que lo que más nos ha sorprendido, y supongo que también es cierto para nuestros competidores, ha sido el nivel realmente bastante asombroso de fiabilidad que hemos visto a lo largo y ancho de la parrilla", explicó Allison.

"Con todo tan nuevo como es, creo que habría sido razonable esperar que este primer test de shakedown hubiera sido simplemente una sinfonía de banderas rojas y vehículos humeantes, pero eso realmente no ha ocurrido.

"Y, de hecho, en su mayor parte, la fiabilidad de estos autos ha sido absolutamente comparable, en algunos casos mejor, que la de los test de invierno del año pasado, con elementos que estaban mucho más maduros y muy bien comprendidos.

"Así que eso definitivamente ha sido una sorpresa para nosotros, una sorpresa bienvenida, y espero que sea algo que signifique que podamos afrontar la nueva temporada concentrándonos simplemente en las carreras, en lugar de intentar mantener todo unido con alambre y cinta adhesiva".

El shakedown de Barcelona también fue la primera oportunidad que tuvieron los equipos para observar a la competencia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

"Bueno, intensamente, por supuesto", dijo Allison cuando se le preguntó cuán interesado estaba en los otros equipos. "Todo el mundo pasa todo el año, o lo que lleva diseñar y construir estos autos, trabajando en un vacío, absolutamente centrado en lo que está haciendo, preocupándose intensamente por introducir la mayor cantidad de rendimiento posible en esos coches.

"Pero sabiendo que, a lo largo y ancho del paddock, hay otros grupos haciendo exactamente lo mismo, lidiando con el mismo desafío y pensando en ello probablemente de una manera diferente a la nuestra. Y así, cuando todos salimos a la luz, nos abalanzamos sobre sus diseños para tratar de ver qué pueden haber encontrado ellos que nosotros hayamos pasado por alto.

"Y tomamos tantas fotos como podemos y, si vemos algo que es difícil de entender, ponemos a gente a trabajar en ello hasta que lo comprendan. Si vemos algo y pensamos: 'Vaya, deberíamos haber pensado en eso', entonces empezamos a trabajar en ello tan rápido como podemos.

"Y en general, somos completamente plagiadores descarados, y la razón por la que somos descarados es que sabemos que todos nuestros competidores son exactamente iguales. Parte del deporte es hacer lo que puedas con las habilidades que tienes por tu cuenta. Y luego, cuando todos se juntan, averiguar qué han hecho los demás e intentar aprender también de ello".