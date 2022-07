Mercedes da su versión sobre Pérez, Russell y el VSC en Francia

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez y George Russell se encontraron en una dura batalla por la tercera posición en la parte final del Gran Premio de Francia el pasado domingo en el circuito de Paul Ricard cuando la carrera fue neutralizada con un Virtual Safety Car para retirar el Alfa Romeo de Zhou Guanyu.

Cuando volvió la bandera verde en toda la pista en la vuelta 51 de las 53 previstas, Pérez se vio sorprendido debido a que una falla en el sistema, reconocida luego por la FIA, hizo que el primer mensaje de finalización del VSC no se concretara, lo que dio lugar a un segundo mensaje por parte de dirección de carrera.

"Recibí el mensaje de que iba a terminar en la curva 9, así que aceleré y luego no terminó. Luego recibí el mensaje de que iba a terminar en la curva 12. Y estaba demasiado cerca (del tiempo delta que deben respetar los pilotos bajo el VSC). Parece que George tuvo una información diferente y pudo prepararse mejor para ello (el reinicio)", dijo Pérez una vez terminada la carrera, donde recibió la bandera a cuadros en el cuarto lugar detrás de Russell.

En un análisis posterior al GP de Francia, James Vowles, director de estrategia de Mercedes, detalló todo el proceso en torno al Virtual Safety Car y destacó el buen trabajo de Russell para aprovechar la situación y adelantar a Pérez.

"Normalmente, con un VSC el proceso es el siguiente: los pilotos y los equipos ven el mensaje de la FIA de finalización del VSC. Sabemos que en un mínimo de diez segundos y un máximo de quince segundos después la pista se pondrá en verde y se reanudará la carrera. Y es aleatorio a propósito para evitar que los pilotos se adelanten a esa condición. Aquí, en esta circunstancia, pasaron diez segundos, pasaron quince segundos y volvieron a pasar más y no pasó nada: todos los pilotos siguieron bajo esa condición de VSC", comenzó Vowles.

"La FIA envió entonces un segundo mensaje de finalización del VSC, lo que significaba que ahora sabíamos que el proceso se reiniciaba y que al menos diez segundos después se reanudaría la carrera. Durante ese período en el que el VSC finaliza, los pilotos realizan una serie de ajustes para asegurarse de que están preparados para volver a correr, por ejemplo, poniendo la unidad de potencia en el modo correcto, colocando los neumáticos en un lugar adecuado (de rendimiento) y colocando los frenos en un lugar adecuado. Esa ventana de diez segundos se utiliza con gran efecto y cuando de repente has planeado una cosa y no pasa nada porque la carrera simplemente no se reanuda, se hace difícil o puede hacerse difícil para los pilotos y te toma desprevenido", continuó el hombre de Mercedes.

"Creo que eso es lo que ocurrió en el caso de George y Pérez. George estuvo realmente bien en el segundo reinicio, tenía todo en su lugar y fue capaz de conseguir el salto y eso es lo que se vio: fue capaz de adelantar. Los pilotos tienen varios indicios de que la carrera se está reanudando: su tablero de instrumentos, por ejemplo, mostrará que el VSC ha sido eliminado y está en verde, pero también los paneles luminosos de la pista que se pueden ver en la televisión desaparecerán y pasarán a estar en verde, así que sabemos que la carrera se ha reanudado", finalizó.

La felicidad por el doble podio de Mercedes

Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, tercer lugar George Russell, Mercedes-AMG 1 / 1 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Más allá de la manera en que sucedió, el adelantamiento de Russell sobre Pérez significó el primer podio doble de Mercedes en la temporada, ya que Lewis Hamilton finalizó segundo detrás del ganador, Max Verstappen.

Preguntado por cómo vivió el equipo el hecho de tener finalmente sus dos pilotos en el podio en una misma carrera, Vowles comentó: "La respuesta está en la fábrica y en el equipo de carrera el domingo, donde puedo ver que todo el mundo tiene una sensación de alivio. Es un resultado fuerte para el equipo, nos devuelve a la lucha por los primeros puestos del campeonato y es una muestra de que dos pilotos han actuado admirablemente en la pista con Pérez, en un caso defendiendo y en otro atacando, pero al final hemos podido salir adelante".

Sin embargo, el jefe de estrategia del equipo de Brackley advierte que hubo matices para que Mercedes se lleve un 2-3 de Paul Ricard.

"La cruda realidad de que en la clasificación nos faltaron casi nueve décimas e incluso en la carrera nos faltaron algunas décimas, nos sigue golpeando. Seguimos sabiendo que tenemos una batalla cuesta arriba y en esta ocasión en particular, hubo una penalización de unidad de potencia para Sainz que lo puso en la parte de atrás y en el caso de Pérez, un fin de semana en el que no estuvo en el ritmo que normalmente tiene. Esa cruda realidad es la que nos hace trabajar increíblemente duro cada día, queremos volver a estar delante y nos llevará tiempo, pero lo estamos consiguiendo", finalizó.