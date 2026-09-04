Netflix estrena el tráiler del nuevo documental sobre Michael Schumacher y la F1 de 1994

Netflix ha publicado el tráiler de su próximo documental sobre la Fórmula 1, "Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda", antes de su estreno mundial el 2 de octubre.

Producido por LEONINE Documentaries y dirigido por Christin Freitag, este largometraje en alemán se centra en el primer título de campeón de Michael Schumacher.

El tráiler recién publicado ofrece un adelanto de los entresijos de la temporada de 1994, en la que el piloto alemán se alzó con su primer título de F1, e incluye testimonios de algunas de las personas más cercanas al siete veces campeón.

Su esposa, Corinna Schumacher, tiene un papel destacado en el documental. También incluye entrevistas con el exdirector de la escudería Benetton, Flavio Briatore; el exdirector ejecutivo de la F1, Bernie Ecclestone; el exrepresentante de Schumacher, Willi Weber; el expiloto de F1 David Coulthard y los veteranos comentaristas alemanes Kai Ebel y Heiko Waßer.

"El año 1994 marca un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1: Michael Schumacher, de 25 años, gana el primer Gran Premio de la temporada en Brasil, sentando las bases para una carrera sin precedentes", reza la sinopsis del largometraje de Netflix.

"El año 1994, que se cuenta entre las temporadas de carreras más dramáticas y emocionantes de la historia de la Fórmula 1, estuvo marcado por acontecimientos impactantes como el fatal accidente de Ayrton Senna, así como por acusaciones de manipulación y maniobras de conducción desleales. Al mismo tiempo, surgió una auténtica “Schumi-manía”".

La sinopsis continúa: "La esposa de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, y otras personas cercanas a él recuerdan cómo era en aquella época. Lo recuerdan como un luchador implacable en la pista y como un hombre sensible y empático fuera de ella.

"Corinna Schumacher, que siempre ha sido su apoyo emocional, también nos ofrece una visión de los inicios de una extraordinaria historia de amor, una que sigue tan viva hoy como entonces".

La expectación por el documental ya va en aumento entre los aficionados. "El mejor de todos los tiempos de la F1", comentó sencillamente un aficionado en YouTube, mientras que otro inició la cuenta atrás para el estreno escribiendo: "¡Quedan 4 semanas!".