Norris advierte que Colapinto aún no vio "la parte más difícil" de la F1

Franco Colapinto está dando que hablar desde que se subió al Williams FW46 en el Gran Premio de Italia en lugar de Logan Sargeant, ya que desde el primer momento mostró velocidad y le significó un salto de rendimiento a la escudería de Grove, acostumbrada antes a tener solo a Alexander Albon en la pelea por los puntos.

Colapinto completó muy buenas actuaciones especialmente en las carreras de Azerbaiyán y Singapur, clasificando en la Q3 y siendo octavo en la primera, y quedando nuevamente a las puertas del top 10 tanto el sábado como el domingo en la segunda.

Lo conseguido por el joven piloto de 21 años le ganó elogios desde los principales nombres de la parrilla –como Max Verstappen y Lewis Hamilton-, así como de directores de equipo, tal fue el caso de Christian Horner y Helmut Marko, de Red Bull.

Sin embargo, Lando Norris fue preguntado en la conferencia de prensa oficial del jueves en Austin si actuaciones como la de Colapinto eliminaron el riesgo de los equipos en contratar a un piloto joven, a lo cual el británico dejó una extensa explicación sobre por qué, aunque reconoce el talento del piloto de Williams, piensa que hay otros factores para tener en cuenta para hacer una evaluación global.

"¿Es un riesgo? Creo que sigue siendo un riesgo, sin duda. Creo que lo que estamos viendo es que aparecen pilotos con mucho talento. Siento que soy mayor cuando lo digo, pero, ya sabes, como Liam (Lawson), como Oscar (Piastri), como Franco, creo que vas a ver a muchos pilotos que llegan y hacen un buen trabajo y rinden y se clasifican bien y cosas así. Creo que eso es lo que les sale más natural a los pilotos. Pero creo que cuando miras la Fórmula 1, la Fórmula 1 no se trata solo de un fin de semana o dos fines de semana o tres fines de semana. Se trata de 24 y de una temporada completa y se trata de desarrollar el coche a lo largo de las temporadas".

Franco Calapinto, Williams, el jueves en el circuito de Austin. Photo by: Andreas Beil

Norris, quien debutó en la F1 en 2019 y recién este año logró ganar por primera vez y convertirse en un contendiente al campeonato con McLaren, insistió en que lo más difícil es mantener un rendimiento a lo largo del tiempo.

"Creo que hay muchos pilotos que pueden llegar y conducir un coche de Fórmula 1 rápidamente. Y creo que esa es la parte más fácil. Para eso nacimos, es lo que hacemos en la vida, es conducir lo más rápido que podamos. La parte difícil es la parte más larga de todo. Son las 24 carreras, no chocar el coche cada fin de semana, no cometer esos errores tontos, ayudar a tu equipo, ser un líder de equipo, no solo mirar esta temporada, sino mirar hacia el próximo año y saber cuándo hacer sacrificios para los años siguientes".

Norris dejó en claro que valora mucho el trabajo de Colapinto, aunque volvió a subrayar que aún debe probarse a lo largo de una campaña completa en la Fórmula 1.

"Hay muchas cosas que hacen que un piloto sea un piloto más completo en lugar de alguien que puede simplemente llegar y rendir un fin de semana. Y no les quito nada a esos muchachos. Por ejemplo, cuando ves a Franco llegar y hacer el trabajo que ha hecho en medio de una temporada, es bastante impresionante. Y creo que todo el mundo lo reconoce, pero es otro trabajo hacer eso cada fin de semana, no cometer errores, no chocar el coche, especialmente ahora en un campeonato con límite de costos, es aún más complicado empujar y encontrar esos límites".

"Así que tienes esos pros y contras, pero ser un piloto de Fórmula 1 no se trata solo de conducir un coche rápido, que creo que mucha gente puede hacer, sino de hacer eso además de hacerlo en cada carrera, en cada clasificación, trabajando juntos como un equipo. Creo que eso es lo que hace a un buen piloto en general, no solo a un piloto rápido. Así que tienes esas dos caras, pero aún así estoy impresionado. Y creo que sigue siendo impresionante ver la rapidez con la que se pueden incorporar estos jóvenes pilotos ahora. Y no hablo porque soy viejo, pero estos jóvenes pilotos como Franco llegan y rinden al nivel que lo han hecho tan rápidamente. Se debe a diferentes razones, pero también a los simuladores y cosas así y la preparación que se puede hacer hoy en día es más avanzada que hace varios años", finalizó.