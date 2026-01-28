Norris: "Surreal" ver el número 1 en mi coche mientras McLaren estrena el MCL40

Lando Norris asegura que pilotar como el vigente campeón del mundo de Fórmula 1 fue una sensación "surreal" cuando salió a pista en Barcelona para una jornada de descubrimiento de su McLaren MCL40 de 2026.

McLaren retrasó el inicio de sus pruebas de pretemporada hasta el miércoles, el tercero de los cinco días de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Con los equipos pudiendo elegir un máximo de tres días para rodar en el trazado del Gran Premio, eso significa que la escudería campeona del mundo sigue en camino de completar todo el kilometraje permitido.

Norris fue el encargado de representar a McLaren el miércoles, incorporándose a la acción a media mañana y completando 77 vueltas en el gélido circuito catalán. El británico salió a pista con un MCL40 provisionalmente vestido con la decoración para las pruebas en negro y gris de McLaren, dejando de lado su habitual #4 para respetar la tradición de que el campeón del mundo en título utilice el #1 al año siguiente.

"Fue simplemente agradable volver, agradable ver un número uno en mi coche; sigue siendo bastante surreal", dijo Norris. "Lo vi en la pantalla de tiempos; todavía me resulta simplemente increíble. Sigue siendo una locura verlo. Ahora es realmente la primera vez que puedo verlo en mi mono, en el coche, en las pantallas de tiempos, en todas esas cosas, y se ve bien.

"Es la primera vez que todo el mundo puede ver el coche completo; literalmente no se había armado hasta esta mañana. Es algo increíble, bonito ver cómo todo se une, bonito ver todo el trabajo duro que hace todo el mundo".

Lando Norris, McLaren Photo by: Formula 1

Norris explicó que su jornada estuvo dedicada en gran medida a entender su MCL40, un coche que por reglamento es radicalmente diferente al predecesor con el que ganó el título mundial de 2025.

"Hoy fue realmente solo una primera toma de contacto con todo el coche, entender simplemente cómo funciona, básicamente repasar el manual de todo", añadió. "Así que fue un día productivo, pero es uno en el que se trata sobre todo de averiguar cosas, asegurarse de que todo funciona como debe".

Al ser preguntado por sus sensaciones con el nuevo coche, que presenta menor carga aerodinámica, aerodinámica activa y un énfasis mucho mayor en el despliegue de energía eléctrica, el británico respondió: "Es bastante diferente. Es un paso más lento en términos de velocidad en curva. En cuanto a aceleración y velocidad punta, probablemente se siente más rápido que el año pasado; llegas a 340, 350 bastante más rápido de lo que lo hacíamos en temporadas anteriores.

"Pero luego hay más cosas que entender en lo relativo a la batería, la unidad de potencia, todas esas cosas que en cierto modo son más complicadas y simplemente diferentes. Y siempre que algo es diferente, lleva un poco de tiempo descubrir la mejor manera de gestionarlo".

El jefe de diseño de McLaren, Rob Marshall, afirmó que el equipo defensor del título no encontró sorpresas preocupantes en la primera salida a pista de su nuevo monoplaza.

"El coche funcionó bastante bien hoy, estamos bastante contentos con él, no hubo nada desagradable, no pasó nada realmente aterrador", dijo. "Obviamente hay pequeños problemas aquí y allá, pero los fuimos solucionando a lo largo del día.

"Tratamos realmente esta semana como un shakedown, así que para nosotros se trata de hacer que el coche sea fiable, que funcione, y de asegurarnos de que rodará en todas las condiciones en las que queremos que lo haga. Estamos explorando todo el rango de funcionamiento, probando cada detalle que podemos, y luego cuando lleguemos a Bahréin intentaremos afinar un poco más el coche. Las condiciones aquí son tan frías que hacer tiempos de vuelta representativos va a ser obviamente muy difícil".

McLaren confirmó que Oscar Piastri se pondrá al volante del MCL40 el jueves, con ambos pilotos probablemente repartiéndose las tareas el viernes.