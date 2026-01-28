Lindblad duda estar "completamente preparado" para la F1

Arvid Lindblad admite que no está seguro de estar "completamente preparado" para afrontar su campaña debut en la Fórmula 1 en 2026, pero lo cierto es que ya está recibiendo elogios por parte de Racing Bulls.

El joven de 18 años llegará a la F1 con el equipo italiano este año y realizó su primera tanda de actividad en pista durante el shakedown privado de Barcelona el miércoles.

Se entiende que Lindblad completó al menos 42 vueltas, aunque provocó una bandera roja en un momento por un presunto problema técnico en el VCARB 03, algo que no tuvo relación con el joven británico.

Aun así, se le exige mucho a Lindblad si se tiene en cuenta su edad y la rapidez con la que fue impulsado por Red Bull a través de las categorías formativas, tras incorporarse a su programa de jóvenes pilotos en 2021.

Por eso, cuando F1 TV le preguntó cuán preparado se siente para 2026, Lindblad, que llega tras finalizar sexto en la F2 el año pasado, respondió: "No lo sé. Quiero decir, tengo mucho que aprender. Si estoy completamente preparado, no lo sé.

"No es realmente algo en lo que piense. Estoy más pensando en cómo puedo intentar estar más preparado. Cuáles son las cosas que pueden ayudarme a aprender para estar en la mejor posición posible cuando lleguemos a Melbourne.

"Así que estoy centrado en trabajar duro con el equipo en el simulador aquí en el circuito, con los ingenieros, intentando aprender todo lo que pueda, ser como una esponja en ese sentido. Y bueno, ya veremos".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Formula 1

La campaña debut de Lindblad coincide con la introducción en la F1 de un nuevo conjunto de reglamentos, que modifica tanto el chasis como la unidad de potencia de los autos de cara al inicio de la temporada en Australia, del 6 al 8 de marzo.

Mientras Lindblad fue quizá más cauto al evaluar cuán preparado se siente, el director técnico Tim Goss se mostró lleno de elogios hacia su piloto.

"Es realmente tranquilo, muy profesional; el feedback es muy, muy claro", dijo Goss. "Para alguien tan joven, es realmente impresionante, y su sesión en el coche ha sido básicamente para familiarizarse con este tipo de auto.

"Son muy, muy diferentes, no solo en el comportamiento general del coche, sino también en la forma en que hay que gestionar la energía y la gestión energética, y él ha estado realmente muy sereno, calmado y profesional.

"A medida que vamos entendiendo el equilibrio del coche, su feedback ha sido muy simple, muy claro, así que estamos realmente muy impresionados con él".

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

La nueva temporada también verá a Racing Bulls y a su equipo hermano Red Bull competir por primera vez con una unidad de potencia desarrollada internamente desde sus respectivos debuts en la F1 en 2006 y 2005.

Aunque se esperaba que tuvieran dificultades al comienzo, teniendo en cuenta la fortaleza de motores como los de Mercedes, muchos se han mostrado impresionados por la fiabilidad de la unidad de potencia esta semana.

Goss es uno de ellos, y señaló: "Ha sido un trabajo realmente impresionante por parte de Red Bull-Ford Powertrains. Llegar como un completo recién llegado a la Fórmula 1 y, en tu primer día, completar casi 200 vueltas, es fácil dar este nivel de fiabilidad por sentado, pero no se puede subestimar lo que han logrado.

"La facilidad de conducción es fantástica. La dificultad con la que nosotros, y probablemente todos los demás equipos, estamos lidiando es cómo cambia un poco la gestión de la energía de una vuelta a otra, de una curva a otra, y tratar de entender cuál es la mejor forma de ajustar todo eso y que los pilotos simplemente se acostumbren".