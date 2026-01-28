Haas encuentra un problema de fiabilidad "más serio" en Barcelona

Haas volvió a la acción en el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona el miércoles, pero el rodaje de Oliver Bearman con el VF-26 se vio afectado por dos problemas de fiabilidad, uno de los cuales fue calificado como "más serio" por el jefe del equipo, Ayao Komatsu.

El miércoles marcó el segundo día en pista para la escudería estadounidense, con los equipos autorizados a rodar en cualquiera de tres de los cinco días disponibles.

"Hemos solucionado muchísimos problemas desde el lunes, así que cuando rodábamos hoy en pista podía ver un enorme paso adelante en comparación con el primer día; eso es algo muy positivo para nosotros", explicó Komatsu en un comunicado compartido por el equipo.

"Desafortunadamente, tanto en la sesión de la mañana como en la de la tarde, tuvimos dos problemas de fiabilidad".

El kilometraje de Bearman durante la mañana del shakedown de Barcelona se vio afectado por un problema que el equipo pudo corregir durante la pausa del almuerzo. El segundo inconveniente que encontró resultó ser más serio, pero debido al carácter confidencial del shakedown, los detalles adicionales sobre cuál fue exactamente el problema son escasos.

"No me preocupa el que tuvimos esta mañana; el de la tarde fue un poco más serio y obviamente es algo que estamos investigando y analizando exactamente qué ocurrió y, por supuesto, cómo solucionarlo", añadió Komatsu.

"Intentaremos resolverlo lo más rápido posible, pero al menos ha sucedido relativamente temprano dentro de nuestro programa general de pretemporada".

Komatsu concluyó que el equipo aún tenía aspectos positivos para rescatar de la jornada, incluido su rendimiento operativo en comparación con el primer día del shakedown.

Bearman fue igualmente positivo respecto a su experiencia en pista, la primera para él en Barcelona después de que su compañero Esteban Ocon rodara en el primer día.

"Fue genial volver a subirme al coche", dijo el británico. "Obviamente habíamos tenido algo de rodaje en Fiorano durante el fin de semana, donde logramos completar el máximo de 200 km, pero hoy fue mi primera experiencia con el coche en seco. Eso significó que fue la primera vez que pude llevarlo al límite, al menos dentro de lo que permitía la puesta a punto utilizada hoy.

"El coche definitivamente se sintió potente con toda la potencia de la batería, y la cantidad de recuperación de energía que tuvimos que hacer no fue demasiado mala. Se puede sentir claramente que el coche es un poco más ágil y más reactivo con la reducción de peso adicional respecto al reglamento anterior. Estoy entusiasmado por ver al coche exigirse aún más".

Ahora Haas deberá elegir si rueda por última vez el jueves o el viernes, y Komatsu concluyó que eso "todavía está por confirmarse".