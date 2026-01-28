Gasly: "Muchas cosas diferentes de todo lo que he conocido en la F1"

Tras una jornada de pausa, Alpine volvió a la pista en el tercer día de los ensayos privados de Barcelona, el miércoles en Cataluña. Franco Colapinto completó 58 vueltas por la mañana, y luego Pierre Gasly añadió 67 más al contador por la tarde. El francés por fin pudo descubrir el A526 en condiciones perfectamente secas, a pesar de las bajsa temperaturas.

"Fue la primera vez que rodé en seco con este coche esta tarde, así que estuvo bien tomar ritmo, hacer buenas pruebas y entender mejor. Es un buen comienzo y tengo muchas ganas de pasar otro día en el coche", dijo.

Entre el reglamento técnico de 2026, que es una revolución, y la llegada del motor cliente Mercedes, los puntos de referencia lógicamente escasean para Pierre Gasly, que admite estar en una fase en la que descubre muchísimas cosas nuevas.

"Debo decir que muchas cosas son diferentes de lo que he conocido durante toda mi carrera en la Fórmula 1", señaló. "Hay bastantes procedimientos, de reseteo, que no se pueden comparar realmente con otra cosa. Ningún otro coche que haya conducido en el pasado sería una comparación justa. Claramente es un coche que llevará tiempo para que todos nos adaptemos, para comprenderlo plenamente y dominarlo. Es un bonito desafío por delante".

"Me gusta hacer la mayor cantidad de vueltas posible. Logramos hacer más de 60, y espero poder hacer 100 vueltas la próxima vez. Cuanto más rodamos, más aprendemos sobre el motor, sobre el coche, sobre los reglajes. Ese será el objetivo principal".

Alpine deberá decidir si el tercer día de rodaje tendrá lugar el jueves o el viernes en Barcelona.

"La particularidad de este shakedown reside en la posibilidad de elegir libremente nuestros tres días de rodaje", comentó el director técnico, David Sanchez. "Eso depende de varios factores, en particular de las condiciones meteorológicas, y hoy respetamos nuestro programa con una jornada productiva".

"Seguiremos atentamente las previsiones meteorológicas y decidiremos mañana por la mañana nuestra próxima salida. Tenemos muchas ganas de continuar el trabajo y el desarrollo de este proyecto 2026".