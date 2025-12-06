Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera

Oscar Piastri dice que discutirá las posibles órdenes de equipo con McLaren antes de que comience la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi

Lydia Mee
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri ha confirmado que discutirá las posibles órdenes de equipo con McLaren antes del Gran Premio de Abu Dabi. 

El piloto australiano comenzará la carrera en el circuito de Yas Marina desde la tercera posición de la parrilla, por detrás de Max Verstappen, que saldrá desde la pole, y de su compañero de equipo Lando Norris

Ambos pilotos de McLaren están en la carrera por el título de pilotos junto con Verstappen. Norris solo necesita acabar en el podio para asegurarse el campeonato, mientras que Piastri necesita ganar y que Norris sea sexto o menos, o ser segundo y que Norris acabe décimo o menos, y Verstappen cuarto o menos, para ganar.

Un tema popular de cara a la carrera es si McLaren seguirá apoyando por igual a ambos pilotos o si intervendrá y hará cumplir las órdenes de equipo. El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, confirmó el viernes que el equipo estaría loco si no hiciera cumplir las órdenes de equipo si se hiciera evidente que solo uno estaba en carrera durante la carrera.

Piastri confirmó que aunque estas conversaciones no han tenido lugar todavía, espera discutir el tema con el equipo antes de la carrera.

"No estoy muy seguro todavía. No he pensado con tanta antelación", dijo a Sky Sports F1 cuando se le preguntó si va a hacer un movimiento en el inicio de la carrera. "Pero, obviamente, para intentar ganar el campeonato, necesito algo más que simplemente ganar la carrera. Así que, sí, ya veremos lo que implica".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Kym Illman / Getty Images

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a seguir las órdenes del equipo si se lo pidieran, añadió: "Quiero decir, todavía lo discutiremos. No he tenido ninguna discusión directa sobre eso todavía. Pero, hasta que Max o Lando crucen la línea por delante de mí, entonces todavía estoy en la carrera. Así que ya veremos qué pasa mañana".

Y añadió: "Sí, definitivamente. Ya sabes, obviamente no es la decisión más fácil para nadie. Pero, de nuevo, lo discutiremos antes de la carrera".

Más de la F1:

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee
Vettel, "sorprendido": así reacciona a la salida de Horner de Red Bull

Vettel, "sorprendido": así reacciona a la salida de Horner de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel, "sorprendido": así reacciona a la salida de Horner de Red Bull
Mercedes aclara el retraso en las órdenes de equipo en México con Russell

Mercedes aclara el retraso en las órdenes de equipo en México con Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP Ciudad de México
Mercedes aclara el retraso en las órdenes de equipo en México con Russell
El presidente de la FIA pide cautela ante la expansión de más carreras sprint en F1

El presidente de la FIA pide cautela ante la expansión de más carreras sprint en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
El presidente de la FIA pide cautela ante la expansión de más carreras sprint en F1
Oscar Piastri
Más de
Oscar Piastri
Marko advierte que Norris estará "nervioso" por arrancar a lado de Verstappen

Marko advierte que Norris estará "nervioso" por arrancar a lado de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Marko advierte que Norris estará "nervioso" por arrancar a lado de Verstappen
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?
Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Norris: Decepcionado por perder la pole, pero el objetivo es ganar

Norris: Decepcionado por perder la pole, pero el objetivo es ganar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris: Decepcionado por perder la pole, pero el objetivo es ganar
Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír

Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Últimas noticias

VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo

VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo
Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera

Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera
F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año
Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros