Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera
Oscar Piastri dice que discutirá las posibles órdenes de equipo con McLaren antes de que comience la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi
Oscar Piastri ha confirmado que discutirá las posibles órdenes de equipo con McLaren antes del Gran Premio de Abu Dabi.
El piloto australiano comenzará la carrera en el circuito de Yas Marina desde la tercera posición de la parrilla, por detrás de Max Verstappen, que saldrá desde la pole, y de su compañero de equipo Lando Norris.
Ambos pilotos de McLaren están en la carrera por el título de pilotos junto con Verstappen. Norris solo necesita acabar en el podio para asegurarse el campeonato, mientras que Piastri necesita ganar y que Norris sea sexto o menos, o ser segundo y que Norris acabe décimo o menos, y Verstappen cuarto o menos, para ganar.
Un tema popular de cara a la carrera es si McLaren seguirá apoyando por igual a ambos pilotos o si intervendrá y hará cumplir las órdenes de equipo. El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, confirmó el viernes que el equipo estaría loco si no hiciera cumplir las órdenes de equipo si se hiciera evidente que solo uno estaba en carrera durante la carrera.
Piastri confirmó que aunque estas conversaciones no han tenido lugar todavía, espera discutir el tema con el equipo antes de la carrera.
"No estoy muy seguro todavía. No he pensado con tanta antelación", dijo a Sky Sports F1 cuando se le preguntó si va a hacer un movimiento en el inicio de la carrera. "Pero, obviamente, para intentar ganar el campeonato, necesito algo más que simplemente ganar la carrera. Así que, sí, ya veremos lo que implica".
Oscar Piastri, McLaren
Foto: Kym Illman / Getty Images
Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a seguir las órdenes del equipo si se lo pidieran, añadió: "Quiero decir, todavía lo discutiremos. No he tenido ninguna discusión directa sobre eso todavía. Pero, hasta que Max o Lando crucen la línea por delante de mí, entonces todavía estoy en la carrera. Así que ya veremos qué pasa mañana".
Y añadió: "Sí, definitivamente. Ya sabes, obviamente no es la decisión más fácil para nadie. Pero, de nuevo, lo discutiremos antes de la carrera".
