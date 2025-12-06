Hamilton no levanta cabeza en Abu Dhabi: choque en la FP3 y eliminado en Q1

Lewis Hamilton dijo que sintió "mucha rabia" después de no poder avanzar desde la Q1 por cuarta vez consecutiva en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Tras ceder su SF-25 a Arthur Leclerc para la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, mientras Ferrari cumplía con la normativa referente al tiempo en pista para debutantes, Hamilton se accidentó en la FP3 en la curva 9.

"Simplemente tuve algo de bottoming (contacto del suelo del coche con el asfalto) y luego perdí la parte trasera", explicó Hamilton con brevedad al final del día. "[El equipo] vio que había algo de rebote entrando y dijeron que eso se mantuvo durante toda la vuelta".

El siete veces campeón del mundo terminó clasificando en el puesto 16, a solo 0s008 del corte para la Q2, lo que marcó su cuarta eliminación consecutiva en Q1 (incluyendo la clasificación sprint en Qatar).

Consultado si el accidente afectó su clasificación, Hamilton agregó: "Definitivamente no ayuda cuando te has perdido tu segunda vuelta". Esto se sumó a la sesión de la FP1 que no disputó, algo que el británico calificó como "nunca útil", aunque admitió que "todos están en la misma situación".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Esta es la forma en que está terminando la 19ª y más difícil campaña de Hamilton en la F1, con el veterano teniendo problemas para igualar a su compañero Charles Leclerc y sumar los puntos que la Scuderia habría necesitado para hacerlo mejor que el cuarto lugar en el campeonato de constructores.

Cuando se mencionó su mala racha de clasificación, Hamilton dijo: "No tengo palabras para expresar cómo me siento, solo mucha rabia".

El piloto de Ferrari no espera un gran resultado en la carrera del domingo, comentando que "no hay mucho que puedas hacer" saliendo desde el 16° puesto en Yas Marina. Cuando se le sugirió que quizá "ponga los duros, vaya largo y vea qué pasa", simplemente respondió: "Es lo mismo cada fin de semana para mí, así que intentémoslo".

Y sobre si el parón invernal será suficiente para resetearse mentalmente, Hamilton simplemente señaló que "es el parón más corto" y que por lo tanto "el tiempo lo dirá".

Los test de pretemporada comenzarán en Barcelona dentro de solo siete semanas.