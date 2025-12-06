En palabras de Lando Norris, al final de la última sesión de clasificación de la temporada brilló un velo de decepción: el objetivo era adelantar al MCL39 ya el sábado, para facilitar el resto del fin de semana. Para mantener vivas sus ambiciones, Red Bull sólo tenía un objetivo: ganar la pole position. Y así lo hizo.

Para Max Verstappen, la victoria era, y sigue siendo, un objetivo esencial para encontrar los puntos necesarios salvo episodios particulares. Por parte de Lando Norris, sin embargo, queda la aritmética: al británico le bastaría un tercer puesto para proclamarse campeón. Un objetivo que de momento parece al alcance de la mano, gracias al segundo puesto conquistado hoy. Sin embargo, salir a la pista con la única intención de lograr el resultado mínimo a veces puede resultar arriesgado y jugar malas pasadas.

Teniendo en cuenta el amplio margen mostrado ayer y la posibilidad real de colocar el coche al menos en la primera fila, no sería de extrañar que McLaren hubiera planteado el trabajo principalmente con vistas a la carrera, con el objetivo de limitar el conocido problema del graining que Norris se esfuerza por gestionar. Red Bull, por su parte, parece haberse centrado principalmente en encontrar lo que faltaba en la vuelta en seco, precisamente porque salir delante e intentar dictar el ritmo era y sigue siendo crucial.

Lando Norris, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Dos filosofías muy diferentes enfrentadas. El RB21, al menos en una vuelta en seco, parece haber reducido ese molesto subviraje que ayer había limitado a Verstappen tanto en el primer sector como en el tercero. También por eso hay cierta decepción en las palabras de Norris: no salir delante supone añadir un nivel de complejidad que el inglés habría evitado con gusto.

"Fue duro. Max hizo un gran trabajo, enhorabuena para él. Hice todo lo que pude, creo que mi vuelta fue buena, estoy contento con la vuelta, no se dejó nada atrás. Estoy decepcionado por no estar en la pole el último fin de semana, pero hoy no hemos sido lo suficientemente rápidos. Lo intentaremos mañana.

Esto no quita para que, de cara a la carrera de mañana, Norris siga teniendo un objetivo claro para hacer realidad el sueño del campeonato del mundo: no dejarse influir por los cálculos matemáticos, sino apuntar directamente a la victoria. "Por ahora, estoy decepcionado por no estar en la pole, pero sigo queriendo intentar ganar mañana. Ese es mi objetivo.

Mañana, pues, será el momento de la verdad. Por un lado Verstappen, llamado a ganar para mantener vivas sus esperanzas, por otro Norris, consciente de que el título está ya al alcance de la mano pero decidido a perseguir la victoria para consagrarse campeón de la forma más clara y no dejarse vencer por la presión. Dos enfoques diferentes, dos filosofías opuestas, destinadas a cruzarse una vez más.