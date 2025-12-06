Colapinto no la pasó bien el sábado en Abu Dhabi: "Sufrí todo el día"

Franco Colapinto enfrentó una jornada complicada el sábado en el circuito de Yas Marina, ya que el piloto argentino clasificó en la 20° posición para la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Colapinto perdió sus dos primeras vueltas rápidas de la clasificación por exceder los límites de la pista, antes de finalmente conseguir un registro de 1m23s980 que lo depositó último, a cuatro décimas de lo hecho por su compañero, Pierre Gasly, que quedó un lugar por delante.

"Estuve sufriendo todo el día", confesó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al terminar su actividad en la clasificación.

"Hicimos algunos cambios más que realmente no me hicieron sentir mucho más cómodo. Creo que la FP1 fue buena, fue sólida y estábamos en una posición decente, no estábamos lejos de la punta, pero luego, a medida que avanzó el fin de semana, empecé a perder ritmo y realmente no llegué a ningún lado".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que hay cosas que entender y aprender, pero ha sido un fin de semana un poco complicado hasta ahora".

El piloto de 22 años lamentó los problemas con los límites de pista, pero puso el foco en la carrera del domingo, que será la última de Alpine con el motor Renault, por lo que espera darle una buena despedida.

"No es lo ideal, estamos muy cerca de los límites de pista acá. Los márgenes son muy estrechos. Pero por supuesto necesitamos trabajar duro mañana y terminar bien el año. Es un momento importante para el equipo, con Viry (la fábrica de motores) dejando el equipo. Intentaremos darles un buen resultado, mejor que este".

Gasly: "Esta es nuestra posición"

Gasly, por su parte, consideró que el resultado de Alpine en Abu Dhabi es simplemente la realidad del equipo, por lo que no se mostró decepcionado con la penúltima posición.

"Sinceramente pondría esta entre las mejores en cuanto a la vuelta que logré sacarle al coche. Creo que fue una vuelta que se ensambló muy bien. Cuando crucé la línea quedé muy contento con ella", comentó el piloto francés.

"Sabía que no había dejado nada sobre la mesa; simplemente, por alguna razón, en este circuito estamos en el peor lado de la zona media. Es simplemente donde estamos. No estoy realmente decepcionado ni nada, es simplemente nuestra posición".

"Ayer estábamos mucho más atrás. Siento que hoy dimos un gran paso en la puesta a punto del coche. Fuimos bastante agresivos con el alerón trasero, lo que espero que nos ayude un poco en la carrera. Sinceramente, independientemente de la posición final, creo que eso era todo lo que teníamos aquí".