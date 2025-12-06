F1 GP Abu Dhabi 2025: la parrilla de salida de la última carrera del año
Así arrancará la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina.
Max Verstappen derrotó en dos ocasiones en la Q3 a los pilotos de McLaren para tomar la pole position en la carrera definitiva del campeonato. Los McLaren arrancarán detrás del Red Bull del cuatro veces campeón del mundo que tiene que remontar 12 puntos de diferencia para tratar de asegurar su quinto cetro.
Lando Norris solo necesita finalizar en el podio para garantizar su primer campeonato del mundo en una carrera donde McLaren ya advirtió que Oscar Piastri será un escudero del británico.
La parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dhabi de la F1 2025
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Fernando Alonso
|
7
|
Gabriel Bortoleto*
|
8
|
Esteban Ocon
|
9
|
Isack Hadjar
|
10
|
Yuki Tsunoda
|
11
|
Oliver Bearman
|
12
|
|
13
|
Liam Lawson
|
14
|
Kimi Antonelli
|
15
|
Lance Stroll
|
16
|
Lewis Hamilton
|
17
|
Alexander Albon
|
18
|
Nico Hülkenberg
|
19
|
|
20
|
Franco Colapinto
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'22.207
|S
|231.264
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.201
1'22.408
|0.201
|S
|230.700
|3
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.230
1'22.437
|0.029
|S
|230.619
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.438
1'22.645
|0.208
|S
|230.039
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.523
1'22.730
|0.085
|S
|229.802
|6
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.695
1'22.902
|0.172
|S
|229.326
|7
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|6
|
+0.697
1'22.904
|0.002
|S
|229.320
|8
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.706
1'22.913
|0.009
|S
|229.295
|9
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|6
|
+0.865
1'23.072
|0.159
|S
|228.856
|10
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
|S
|Ver los resultados completos
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
1'22.730
|S
|229.802
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.022
1'22.752
|0.022
|S
|229.741
|3
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.074
1'22.804
|0.052
|S
|229.597
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.131
1'22.861
|0.057
|S
|229.439
|5
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|6
|
+0.144
1'22.874
|0.013
|S
|229.403
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.218
1'22.948
|0.074
|S
|229.199
|7
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|6
|
+0.267
1'22.997
|0.049
|S
|229.063
|8
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.291
1'23.021
|0.024
|S
|228.997
|9
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.293
1'23.023
|0.002
|S
|228.991
|10
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.304
1'23.034
|0.011
|S
|228.961
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.311
1'23.041
|0.007
|S
|228.942
|12
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.312
1'23.042
|0.001
|S
|228.939
|13
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|6
|
+0.347
1'23.077
|0.035
|S
|228.843
|14
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.350
1'23.080
|0.003
|S
|228.834
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.367
1'23.097
|0.017
|S
|228.788
|Ver los resultados completos
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
1'22.605
|S
|230.150
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.272
1'22.877
|0.272
|S
|229.395
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.289
1'22.894
|0.017
|S
|229.348
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.466
1'23.071
|0.177
|S
|228.859
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.558
1'23.163
|0.092
|S
|228.606
|6
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.573
1'23.178
|0.015
|S
|228.565
|7
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.582
1'23.187
|0.009
|S
|228.540
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.642
1'23.247
|0.060
|S
|228.375
|9
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|5
|
+0.649
1'23.254
|0.007
|S
|228.356
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|8
|
+0.660
1'23.265
|0.011
|S
|228.326
|11
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|
+0.711
1'23.316
|0.051
|S
|228.186
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.729
1'23.334
|0.018
|S
|228.137
|13
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|6
|
+0.768
1'23.373
|0.039
|S
|228.030
|14
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|9
|
+0.769
1'23.374
|0.001
|S
|228.027
|15
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.781
1'23.386
|0.012
|S
|227.995
|16
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.789
1'23.394
|0.008
|S
|227.973
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.811
1'23.416
|0.022
|S
|227.913
|18
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|9
|
+0.845
1'23.450
|0.034
|S
|227.820
|19
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|9
|
+0.863
1'23.468
|0.018
|S
|227.771
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|9
|
+1.285
1'23.890
|0.422
|S
|226.625
|Ver los resultados completos
