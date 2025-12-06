Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi 2025: la parrilla de salida de la última carrera del año

Así arrancará la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina.

Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen derrotó en dos ocasiones en la Q3 a los pilotos de McLaren para tomar la pole position en la carrera definitiva del campeonato. Los McLaren arrancarán detrás del Red Bull del cuatro veces campeón del mundo que tiene que remontar 12 puntos de diferencia para tratar de asegurar su quinto cetro. 

Lando Norris solo necesita finalizar en el podio para garantizar su primer campeonato del mundo en una carrera donde McLaren ya advirtió que Oscar Piastri será un escudero del británico. 

Más de la F1:

La parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dhabi de la F1 2025

1

Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

George Russell
(Mercedes)

5

Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

7

  Gabriel Bortoleto*
(Stake Sauber)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Haas)

9

Isack Hadjar
(Racing Bulls) 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Yuki Tsunoda
(Red Bull)

11

Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Carlos Sainz
(Williams)

13

Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

15

Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

16

 

 

 


Lewis Hamilton
(Ferrari)

17

  Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

 

19

Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

20

ArgentinaFranco Colapinto
(Alpine)

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'22.207

   S 231.264
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.201

1'22.408

 0.201 S 230.700
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.230

1'22.437

 0.029 S 230.619
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.438

1'22.645

 0.208 S 230.039
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.523

1'22.730

 0.085 S 229.802
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.695

1'22.902

 0.172 S 229.326
7 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 6

+0.697

1'22.904

 0.002 S 229.320
8 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.706

1'22.913

 0.009 S 229.295
9 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 6

+0.865

1'23.072

 0.159 S 228.856
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 5

 

   S  
Ver los resultados completos  

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'22.730

   S 229.802
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.022

1'22.752

 0.022 S 229.741
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 5

+0.074

1'22.804

 0.052 S 229.597
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.131

1'22.861

 0.057 S 229.439
5 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 6

+0.144

1'22.874

 0.013 S 229.403
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.218

1'22.948

 0.074 S 229.199
7 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 6

+0.267

1'22.997

 0.049 S 229.063
8 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 5

+0.291

1'23.021

 0.024 S 228.997
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.293

1'23.023

 0.002 S 228.991
10 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.304

1'23.034

 0.011 S 228.961
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+0.311

1'23.041

 0.007 S 228.942
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.312

1'23.042

 0.001 S 228.939
13 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 6

+0.347

1'23.077

 0.035 S 228.843
14 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.350

1'23.080

 0.003 S 228.834
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.367

1'23.097

 0.017 S 228.788
Ver los resultados completos  

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

1'22.605

   S 230.150
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.272

1'22.877

 0.272 S 229.395
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.289

1'22.894

 0.017 S 229.348
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.466

1'23.071

 0.177 S 228.859
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.558

1'23.163

 0.092 S 228.606
6 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.573

1'23.178

 0.015 S 228.565
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.582

1'23.187

 0.009 S 228.540
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.642

1'23.247

 0.060 S 228.375
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 5

+0.649

1'23.254

 0.007 S 228.356
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 8

+0.660

1'23.265

 0.011 S 228.326
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.711

1'23.316

 0.051 S 228.186
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+0.729

1'23.334

 0.018 S 228.137
13 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 6

+0.768

1'23.373

 0.039 S 228.030
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 9

+0.769

1'23.374

 0.001 S 228.027
15 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.781

1'23.386

 0.012 S 227.995
16 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.789

1'23.394

 0.008 S 227.973
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.811

1'23.416

 0.022 S 227.913
18 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 9

+0.845

1'23.450

 0.034 S 227.820
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.863

1'23.468

 0.018 S 227.771
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 9

+1.285

1'23.890

 0.422 S 226.625
Ver los resultados completos  

 

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen gana la pole sobre los McLaren, Colapinto 20°
Artículo siguiente Colapinto no la pasó bien el sábado en Abu Dhabi: "Sufrí todo el día"

Comentarios destacados

Últimas noticias

VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo

VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo
Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera

Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Oscar Piastri confirma que hablará de las órdenes de equipo antes de la carrera
F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la última carrera del año
Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros