Wolff no quiere meterse en la lucha por el título: Debemos mantener al margen
En caso de que Mercedes pueda competir en cabeza en Abu Dhabi, el jefe del equipo, Toto Wolff, subraya que no quiere jugar a favor del equipo cliente McLaren.
En la tercera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi, George Russell terminó en primera posición. Fue sólo cuatro milésimas de segundo más rápido que Lando Norris, pero podría luchar por el podio junto con su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli. Por delante, sin embargo, la atención se centra en los aspirantes al título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.
El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, es muy consciente de que Russell y Antonelli podrían desempeñar un papel en el curso de la lucha por el título, pero subrayó a Sky Sports F1 que su equipo debe "mantenerse al margen". "Esta es una batalla entre tres pilotos", dijo Wolff, preguntado por el ex piloto de Mercedes Nico Rosberg si el hecho de que McLaren corra con motores Mercedes es un factor a tener en cuenta. "El título de constructores ya lo ha ganado McLaren -con nuestro propulsor- y que mañana gane el mejor".
Wolff espera que su equipo sea un factor "a una vuelta" en el circuito de Yas Marina, pero en carrera es otra historia. "Basándome en las tandas largas que vimos ayer, no lo creo", se refiere al ritmo de carrera de Mercedes. El hecho de que las temperaturas bajen durante la carrera no debería jugar necesariamente a favor de Mercedes, según Wolff, aunque haya demostrado ser así en más ocasiones de las deseadas. "Normalmente es nuestro punto fuerte, sí. Pero hoy en día nunca sabes cuál es tu punto fuerte. Al menos ayer no fue el nuestro", dijo Wolff. "Esperemos poder competir delante y hacer un papel mañana".
Sobre la lucha por el título, Wolff añade que "no le gustaría estar en la piel de Zak [Brown, CEO de McLaren], sabiendo que tienes a Max enfrente". Como tal, inicialmente indica que "no puede dar ningún consejo" a McLaren, pero cuando Rosberg le pregunta más, le sigue un consejo: "En este momento tienes que ser despiadado", dice Wolff, sugiriendo que McLaren debe utilizar órdenes de equipo si es necesario para asegurar el título a toda costa. "Ir a por el campeonato. Hiperconcentrados. Sólo cuenta el título. En carrera, haz lo que sea necesario, y que gane el mejor".
