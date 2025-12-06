"El volante no tiene la culpa" – cómo Red Bull espera que Hadjar dé un paso adelante

Isack Hadjar comienza la siguiente etapa de su camino dentro del imperio Red Bull el martes, cuando su primer compromiso oficial como nuevo piloto de Red Bull Racing será probar por primera vez los neumáticos definitivos de Pirelli para 2026.

Como compañero de equipo de Max Verstappen, Hadjar ocupará uno de los puestos de mayor presión en la Fórmula 1, y no solo porque Verstappen marca un listón alto en términos de velocidad pura y esa competitividad voraz y permanente. El asesor de pilotos de Red Bull, Helmut Marko, ha aplicado desde hace tiempo un programa de desarrollo regido por una lógica implacable de subir o quedar fuera, y cada nuevo nivel trae consigo un escrutinio mayor por parte de un hombre que no se caracteriza precisamente por su sensibilidad emocional.

Y Marko ya ha dejado muy claro cómo Hadjar debe elevar su nivel en 2026.

"Por su parte, lo único que tenemos que reprocharle es que tiene que controlar sus emociones", dijo Marko en Abu Dhabi.

Luego, con una risa, añadió: "El volante no tiene la culpa, diría yo".

Ver a Hadjar descargar su frustración contra la insensible —y costosa— superficie de fibra de carbono de uno de los principales mandos de su coche se ha convertido en un desenlace previsible tras cualquier incidente en pista del que haya sido víctima, como cuando recientemente hizo un trompo en la clasificación en Qatar y golpeó el muro. Para un piloto es difícil flagelarse mientras sigue atado al cockpit de un F1, así que el volante tiene que cumplir esa función.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Hadjar se impone estándares muy altos, lo que quizá explica momentos como esos. Cuando fue ascendido de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 con Racing Bulls, tras terminar segundo en el campeonato 2024 detrás de Gabriel Bortoleto, se entendía que había personas dentro de la cúpula de Red Bull que dudaban de si el francés tenía lo necesario para triunfar al más alto nivel.

En aquel momento, la decisión sobre si Liam Lawson o Yuki Tsunoda ocuparían la vacante que dejó el despido de Sergio Pérez se tomó muy tarde y pareció absorber casi toda la atención de la directiva. El ascenso de Hadjar pareció casi una ocurrencia de último momento, como si simplemente fuese el siguiente en la fila.

Pero dejando de lado su excursión al muro en la vuelta de formación del Gran Premio de Australia, Hadjar ha superado las expectativas tanto de los especialistas como de la propia dirección de Red Bull. Se entiende que la decisión de volver a ascenderlo, reemplazando a Tsunoda como compañero de Verstappen, se tomó después de su actuación segura y confiada camino al podio en Zandvoort, aunque su talento ya era evidente antes de eso.

Isack Hadjar, RB F1 Team crash Photo by: Kym Illman / Getty Images

Tras ese traspié en Australia tuvo ritmo para puntuar en China, pero Racing Bulls no se enteró de que sería una carrera a una sola parada y no a dos. Otros posibles resultados en los puntos se escaparon por problemas de motor o, en Qatar, porque el alerón delantero sufrió una desintegración rápida e imprevista que provocó un pinchazo.

Su decepción tras esa carrera fue mitigada cuando le informaron de su ascenso.

Todavía debe acostumbrarse a la escuela de amor duro de Marko. El hecho de que Marko haya hablado ante la prensa sobre el talento de Hadjar —en particular, su capacidad para atacar y marcar tiempos de inmediato en circuitos que no conoce— en lugar de felicitar directamente al propio piloto es un motivo de humor abierto en el paddock.

"No destaca mis virtudes frente a mí, eso seguro", dijo Hadjar al ser consultado al respecto antes del GP de Qatar.

"No es algo que él haga, pero el hecho de que lo haya dicho significa mucho y coincido con él".

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Además de controlar sus emociones, Hadjar tendrá que contener su tendencia a hablar sin filtro cuando mezcla la autocrítica con su evaluación de errores del equipo o deficiencias de su coche, como en el corralito de prensa tras Qatar, donde dijo: "Sigo muy caliente. Voy a ver qué tendría que haber hecho mejor en la salida y por qué nuestro coche simplemente se está rompiendo solo".

Los pilotos pueden permitirse ser contundentes cuando están rindiendo en pista. Pero incluso en sus momentos de mayor frustración esta temporada, Verstappen ha reservado sus críticas más duras para comentarios generales sobre el rendimiento del coche, evitando conscientemente mencionar errores del equipo.

Como ha demostrado Tsunoda esta temporada, la transición desde el relativamente benigno Racing Bulls y el menor nivel de escrutinio público al que se somete ese equipo puede ser difícil. Especialmente cuando se espera que el segundo piloto esté lo suficientemente cerca de Verstappen como para ayudarlo en la lucha por el título de pilotos, y al mismo tiempo sumar puntos para que Red Bull pueda luchar por el campeonato de constructores. El equipo acaba de superar a Ferrari en el tercer puesto en 2025, en gran medida gracias al resurgimiento de Verstappen.

"Creo que él lo esperaba", dijo Marko. "Y por supuesto estaba más que feliz.

"Ahora, tiene que rendir".