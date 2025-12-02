¿Red Bull tomó las decisiones correctas con sus pilotos de F1 para 2026?

Red Bull ha anunciado una nueva alineación de pilotos por segunda temporada consecutiva en la Fórmula 1, ya que Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda para la campaña 2026.

Esto llega después de una impresionante temporada como debutante para Hadjar en Racing Bulls, ya que es décimo en el campeonato con una ronda por delante después de haber subido al podio en Zandvoort.

Para Tsunoda, mientras tanto, ha sufrido un tiempo difícil desde que se unió a Red Bull desde el equipo hermano en la tercera ronda de esta temporada, ya que solo ha sumado 30 puntos. Esto lo deja 15° en el campeonato, donde su compañero de equipo Max Verstappen es segundo, y será el piloto de reserva de Red Bull en 2026.

Esto significa que también habrá una nueva alineación de pilotos en Racing Bulls, ya que Arvid Lindblad, desde la F2, reemplazará a Hadjar para su campaña como debutante. El británico de 18 años la disputará junto a Liam Lawson, quien comenzó este año en Red Bull tras la salida de Sergio Pérez.

Entonces, ¿todo esto es lo correcto, o todavía quedan signos de interrogación alrededor de las alineaciones de pilotos de 2026 en ambos equipos de Red Bull? Nuestros redactores dan su opinión.

Deja vu para Red Bull - Oleg Karpov

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Red Bull Content Pool

Hay esencialmente solo una cosa preocupante sobre la promoción de Isack Hadjar. Ha tenido una gran temporada como debutante, con el podio de Zandvoort como claro punto destacado, y ha mostrado un rendimiento sólido tanto en clasificación como en carrera. Sin embargo, eso por sí solo no es suficiente para suponer que está listo para subir.

Todavía es una gran incógnita si Red Bull estará luchando por victorias y podios el próximo año, pero si lo hace, Hadjar quedará expuesto a todo tipo de presión, y serán los puntos bajos, no los altos, los que serán más visibles. Conducir para el equipo junior, a menudo es lo opuesto: los momentos destacados son suficientes para causar impresión. En la cima, lo que importa es la consistencia. ¿Y está completamente listo para un asiento de primer nivel? Para mí, no del todo.

Lo que ocurrió con Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon y Liam Lawson podría repetirse fácilmente con el francés. Ninguno de esos pilotos fue promovido porque estuviera golpeando la puerta del equipo principal con actuaciones irresistibles; fueron promovidos porque simplemente eran los siguientes en la fila para ser arrojados al asiento que dejaron los que fallaron o se marcharon. ¿Estaba Kvyat listo para reemplazar a Sebastian Vettel? No. ¿Estaba Gasly listo para suceder a Ricciardo? Tampoco. Y lo mismo aplica para Albon y Lawson. Llegaron a Red Bull solo porque los pilotos a quienes reemplazaron fallaron: Gasly y Sergio Pérez respectivamente.

Quizás todos ellos podrían haber afrontado mejor la situación si hubiesen sido promovidos una temporada, o idealmente dos, más tarde. Pero tener esa oportunidad tan temprano en sus carreras de F1 finalmente jugó en su contra. Max Verstappen es probablemente el único que fue promovido al equipo senior puramente por su enorme potencial. Casi todos los demás fueron simplemente soluciones de emergencia.

Y lo mismo podría decirse de Hadjar. No hay duda de que Yuki Tsunoda no rindió al nivel requerido para justificar una extensión de contrato. Y no sorprende que Red Bull no estuviera interesado en mantener al piloto japonés junto a Verstappen. Pero al mismo tiempo, ahora es el turno de Hadjar de ocupar el asiento que ha quemado a tantos pilotos antes que él. Espero que le vaya mejor que a los mencionados anteriormente, pero ¿es realista esperarlo?

El cambio tiene sentido - Filip Cleeren

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Photo by: Peter Fox / Getty Images

No hay duda de que a Yuki Tsunoda le tocó una mala mano con un RB21 difícil de manejar, pero es igualmente difícil pasar por alto que, si bien Tsunoda ha marcado 30 puntos, su compañero de equipo todavía está matemáticamente en la lucha por el título mundial. Por una variedad de razones, el piloto de 25 años es la última víctima del síndrome del segundo coche de Red Bull, y hubiera sido interesante ver qué podría haber hecho el japonés en 2026 cuando Red Bull promete hacer que sus coches sean más manejables para ambos pilotos.

Pero la verdad es que no ha sido capaz de hacer lo suficiente, y del otro lado de la familia Red Bull, las actuaciones de Isack Hadjar son cada vez más difíciles de ignorar, destacándose un primer podio en Zandvoort. Lo positivo de promover a Hadjar es que el francés solo estará en su segunda temporada el próximo año y, por lo tanto, tendrá más margen para mejorar, mientras que Tsunoda ya tiene cinco años de F1 encima.

Con Racing Bulls existiendo para formar pilotos para Red Bull Racing, no tendría mucho sentido enviar de vuelta a Tsunoda. Liam Lawson tuvo una segunda mitad de temporada lo suficientemente fuerte como para quedarse, y vale la pena recordar que el neozelandés todavía no ha completado una temporada completa para el mismo equipo, incluyendo la pretemporada.

Luego está Arvid Lindblad, el siguiente talento en la cadena que está al menos tan bien valorado por la dirección de Red Bull como lo estaba Hadjar. Al igual que el debutante de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, Lindblad será lanzado a lo más profundo el próximo año a la edad de 18 años y con una experiencia relativamente limitada en monoplazas. Es de esperar que Lindblad tenga tiempo para madurar, adaptarse y cometer errores, tal como se le está dando a Antonelli.

¿Es demasiado temprano para Lindblad? – Ben Vinel

Podium: second place Arvid Lindblad, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Realmente no quiero intervenir sobre si Red Bull tiene razón al promover a Isack Hadjar, o si Yuki Tsunoda merecía más el segundo asiento de Racing Bulls que Lawson. No estoy convencido de que ningún piloto actual respaldado por Red Bull pueda hacerlo bien junto a Verstappen de todos modos.

Pero si la decisión hubiera sido mía, no le habría dado un asiento en F1 a Arvid Lindblad. Todavía no.

No me malinterpreten. Lindblad tiene potencial, y Red Bull tiene buenas razones para ver un futuro brillante en él. Pero no ha deslumbrado precisamente en la Fórmula 2 hasta ahora. La jerarquía en la serie antesala de la F1 es difícil de descifrar, pero el piloto de Campos no ha sido lo suficientemente consistente, especialmente comparado con otros debutantes, con el campeón Leonardo Fornaroli marcando un estándar muy alto.

Campos probablemente no sea el problema, dado que Isack Hadjar obtuvo el segundo puesto con la escudería española el año pasado. Tras una temporada debut decente, quizás Lindblad simplemente necesite una segunda campaña en F2 para ganar más experiencia y pulir sus habilidades antes de dar el salto a la F1, y eso está bien. Sabemos que Tsunoda puede hacer el trabajo en Racing Bulls de todos modos.

Red Bull decidió lo contrario. Como siempre, el asiento al lado de Verstappen es un cáliz envenenado. Esperemos que Hadjar no sea su próxima víctima.

¿Dónde deja esto a Lawson? - Ed Hardy

Liam Lawson, Racing Bulls Team Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Red Bull ha promovido y degradado constantemente a pilotos entre sus dos equipos desde que compró Minardi para la temporada 2006 de Fórmula 1. Isack Hadjar es ahora el último beneficiario de eso, mientras que el último piloto degradado de vuelta al equipo de Faenza fue Liam Lawson al comienzo de este año.

Aunque el neozelandés ahora está listo para su primera campaña completa en el campeonato en un mismo equipo, ¿debería ya estar planeando su salida de la familia Red Bull? Eso se debe a que nunca un piloto ha recibido una segunda oportunidad en el equipo principal, incluso si hubo llamados para dársela a Pierre Gasly cuando superaba a Alex Albon en 2020, año en el que ganó el Gran Premio de Italia.

Red Bull simplemente nunca ha mostrado interés en volver a algo que ya tuvo, así que ¿dónde deja eso a Lawson, después de haber sido pasado por alto en favor de Hadjar para el próximo año? Es difícil ver cómo podría abrirse camino de vuelta al equipo principal y, con Racing Bulls sirviendo puramente como un campo de pruebas para jóvenes de Red Bull, quedarse allí mucho tiempo tampoco parece lo ideal.

Así que podría ser inteligente para Lawson que, a comienzos de la próxima temporada, empiece a buscar oportunidades en otro lugar para 2027.