Alpine avanza según lo planeado con su coche para la F1 2026

Mientras busca cerrar el campeonato 2025 de la mejor manera este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi, el trabajo en la fábrica de Alpine está enfocado desde hace tiempo en un 100% al desarrollo del coche que utilizará en la próxima temporada de la máxima categoría.

La escudería de Enstone ya homologó su chasis para 2026, lo que es un gran hito para cada equipo, y ahora está centrada en superar las pruebas de choque de los otros elementos que conforman el monoplaza.

Es importante tener en cuenta que los equipos buscan los límites también en sus estructuras de choque para evitar llevar un peso innecesario en sus monoplazas, por lo que pueden realizar múltiples intentos y realizar modificaciones en caso de ser necesario.

En el caso de Alpine, Motorsport.com entiende que el equipo está bien avanzado con los crash tests oficiales requeridos por la FIA, habiendo superado ya la mayoría, y se encuentra en una trayectoria positiva para completar el proceso en tiempo y forma.

Más aún, desde la escudería confían en la dirección que han tomado con su programa para 2026, año que marcará la llegada de un gran cambio reglamentario para los chasis y los motores, que para Alpine significa también abandonar su propio programa de motores y pasar a utilizar las unidades de potencia de Mercedes.

Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el fin de semana del GP de Qatar. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Todos los equipos de la parrilla están trabajando contrarreloj para tener listos sus nuevos monoplazas en lo que será un período de tiempo muy corto entre el final del campeonato en Abu Dabi y la puesta en pista de los coches del año que viene.

"Probablemente como en todos los demás equipos, Enstone es un hervidero de actividad. Si vas a todos los departamentos, lo único que verás son piezas para el auto del año que viene: chasis y cajas de cambios y todo tipo de cosas", dijo Steve Nielsen, director de Alpine, durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar.

"Creo que estamos a punto de entrar en lo que es, al menos en mi recuerdo, uno de los recesos invernales más cortos. Alguien me dijo que desde la bandera a cuadros en Abu Dabi hasta la primera vez que nuestro auto salga a la pista hay 36 días, y eso incluye el cierre invernal obligatorio. Así que el trabajo que normalmente se realizaba en dos o tres meses se ha comprimido literalmente en cuatro semanas".

"La superposición entre terminar de competir en 2025 y producir el auto de 2026 es enorme. Estamos compitiendo aquí este año, pero Enstone está completamente centrado en 2026 y lo ha estado desde hace ya un tiempo", concluyó.