Fórmula 1

Ferrari pasa el crash test con su coche para la F1 2026

Ferrari superó las pruebas de choque de 2026 incluso antes de que terminara la temporada anterior.

Benjamin Vinel Franco Nugnes
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ferrari ha superado con éxito las pruebas de choque de la Fórmula 1 con su nuevo chasis para la temporada 2026.

2026 marca una nueva era en la Fórmula 1, donde los coches tendrán nuevas unidades de potencia con una división casi 50:50 entre energía de combustión y eléctrica, además de una nueva filosofía de chasis que incluye aerodinámica activa.

Se trata de una renovación integral, pero el próximo monoplaza de Ferrari ya superó las pruebas de choque en el CSI de Bollate, Italia, para ser homologado de cara a la próxima temporada.

Diseñado bajo la dirección del responsable técnico de chasis Loic Serra, el auto provisionalmente denominado 678 estará en acción del 26 al 30 de enero en el primer test colectivo de la Fórmula en 2026 en Barcelona.

Sin embargo, probablemente ruede antes, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton formando la dupla de Ferrari por segunda temporada consecutiva.

Ferrari ha destinado todos sus recursos a las próximas regulaciones, habiendo detenido el desarrollo de su maquinaria de 2025 ya a finales de abril.

A posteriori, esta decisión quizá le haya costado al equipo un rendimiento clave en una lucha muy ajustada por el segundo puesto en el campeonato, pero el director del equipo, Frederic Vasseur, la respaldó durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar.

Filtros