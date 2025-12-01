La F1 también tiene una parte de responsabilidad en el acoso a Kimi Antonelli

Comencemos por dejar las cosas lo más claras posible: cualquiera que participe en una ola de acoso es uno de los primeros responsables de dicho acoso. Ya se trate de una cuenta anónima con pocos seguidores en redes sociales o de un personaje público con miles de seguidores. Nadie está controlado por una fuerza mística e irresistible que lo empuje a descargar su odio sucio e idiota sobre alguien. Y, sobre todo, no se trata de absolver ni siquiera de justificar comportamientos semejantes, mucho menos cuando se habla de deporte.

Partiendo de ese postulado, solo cabe lamentar la forma en que Helmut Marko —dirigente histórico de Red Bull y de 82 años, una edad que debería ser ya la de la sabiduría— arrojó a Kimi Antonelli a la multitud enardecida por un final de temporada que, inevitablemente, se tensa frente a los desafíos. Esta salida, aunque algunos dirán que está en el carácter sin filtro del austríaco, era perfectamente evitable, por decirlo con cortesía.

Aunque se pueda considerar que el breve comunicado de Red Bull y la toma de palabra de Marko para revisar su postura llegaron tarde —más de 12 horas después del final de la carrera—, más vale tarde que nunca.

El rol de la realización televisiva

Hay, sin embargo, en toda esta secuencia otro actor que desempeñó un papel en el incendio alrededor de lo que no debería haber sido considerado más que una simple situación de carrera —ciertamente tardía y potencialmente decisiva—. Ese otro actor es la propia Fórmula 1, a través de la realización televisiva internacional.

Al revisar en su totalidad las vueltas 56 y 57 y luego el inmediato post-carrera, resulta difícil no ver un auténtico caso de estudio de cómo un uso malo o precipitado de los recursos disponibles por parte de la televisión puede contribuir a empeorar situaciones de carrera normales.

En la vuelta 56, la realización televisiva decide lógicamente concentrarse en la lucha entre Antonelli y Norris por la cuarta posición. Seguimos por tanto a ambos pilotos desde la salida de la curva 15 de la vuelta 55, con algunos planos amplios pero con una cámara enfocada sobre todo en Norris. Al entrar en la zona crítica de la curva 10 de la vuelta 56, cuando el piloto de Mercedes comete su error, la cámara está en realidad enfocada únicamente en el McLaren.

La realización televisiva no capta entonces en directo el error de Antonelli. Cuando el británico se dispone a adelantar al Mercedes, que entretanto ha regresado a la pista, el plano cambia. Ahora tenemos una vista aérea que muestra al McLaren pasar con una diferencia de velocidad enorme. Mientras tanto, la gráfica nos indica que Verstappen entra en la última vuelta.

Durante otros 30 segundos, la realización televisiva se centra en Norris. Aprovecha para mostrar la nueva situación de la clasificación de pilotos en directo, luego cambia el plano para enfocarse en Verstappen, manteniendo al mismo tiempo en una “ventana” una cámara a bordo de Norris, que persigue a Sainz.

Tras unos 40 segundos más siguiendo a Verstappen, la realización televisiva lanza la animación que anuncia un mensaje de radio por venir. Es entonces cuando oímos a Gianpiero Lambiase, cuya comunicación databa seguramente de unos segundos después del adelantamiento de Norris, decir: "No sé qué le pasó a Antonelli, Max, parece que simplemente levantó y dejó pasar a Norris."

En el momento exacto en que termina el audio, Verstappen entra en la última curva y va a ganar. Después, se desarrolla una secuencia extremadamente larga, que incluye la llegada de los demás pilotos, la vuelta de desaceleración, algunos mensajes de radio, la llegada al parque cerrado del trío de cabeza y sus primeras palabras recogidas al salir del habitáculo.

En resumen, solo después de todo ese tiempo —que corresponde aproximadamente a diez minutos—, en un momento en que una parte de los telespectadores ya habrá abandonado ampliamente la transmisión, la realización televisiva entrega las claves para comprender esa famosa vuelta 56, mostrando las repeticiones de las cámaras a bordo de Antonelli y luego de Norris, que no dejan muchas dudas sobre lo que realmente sucedió.

Una responsabilidad que medir

No reprocharemos aquí a la F1 que no haya mostrado esas imágenes entre el momento en que se produjo el incidente y el momento de la llegada de Verstappen; el margen de tiempo era sin duda un poco corto y la importancia de ver al neerlandés cruzar la meta era demasiado grande.

En cambio, sí se puede lamentar enormemente la precipitación con la que la realización televisiva quiso emitir el mensaje de radio de Lambiase, fuera de toda posibilidad de contextualización, sin tener luego —una vez que los rivales cruzaron la meta— la misma diligencia para mostrar rápidamente las repeticiones pertinentes del adelantamiento de Norris o incluso para emitir los mensajes de radio de Antonelli, que lamentó su error al instante.

Ante una situación que no estaba clara en el momento, por no haberse visto el error de Antonelli en vivo, el mensaje de radio de Red Bull emitido sin discernimiento contribuyó a inclinar el relato hacia una pendiente muy resbaladiza. Después, por supuesto, fue Helmut Marko quien se encargó de alimentar el incendio naciente y las cosas escaparon entonces a todo control.

Hace unas semanas, la realización televisiva de la F1 estuvo bajo el foco por una razón válida, pero insignificante en comparación: es decir, a veces ocultar el deporte en favor de destacar celebridades o parejas de los pilotos. Es un problema —y sin duda un símbolo, aunque no sea algo realmente nuevo de la era Liberty Media—, pero el uso fuera de contexto de los recursos disponibles es otro, con ramificaciones mucho más graves, como muestra desgraciadamente el caso Antonelli.

