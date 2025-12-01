Todos los campeonatos

Fórmula 1

Aston Martin anuncia su fecha de presentación para la F1 2026

El equipo de Adrian Newey es el primero en anunciar cuándo se presentará su auto de F1 de 2026.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El auto de Fórmula 1 de Aston Martin para 2026 será presentado el 9 de febrero, anunció el equipo en una concisa publicación en redes sociales.

Aston Martin simplemente publicó "El AMR26 llega", confirmando el nombre de su próximo monoplaza en línea con su nomenclatura, seguido de la fecha del lanzamiento.

La escudería con base en Silverstone es la primera en anunciar la fecha de presentación de su auto de F1 de 2026; Red Bull y Racing Bulls tendrán un evento de lanzamiento de temporada en Estados Unidos el 15 de enero, pero solo presentarán sus nuevos colores.

El lanzamiento de Aston Martin tendrá lugar apenas dos días antes de que se realicen las pruebas de pretemporada en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, pero su auto rodará previamente en Barcelona para las pruebas colectivas del 26 al 30 de enero, que serán a puertas cerradas.

2026 será una temporada clave para el equipo. La paciencia del ambicioso propietario Lawrence Stroll podría estarse agotando después de que la escudería cayó del quinto al probable séptimo puesto en el campeonato de constructores 2025, a pesar de la enorme inversión financiera del multimillonario en sus instalaciones y su personal.

Todavía no están rondando cabezas (del todo), pero el legendario ingeniero Adrian Newey tomará las riendas del equipo para 2026, convirtiéndose en su tercer director de equipo para 2026 en apenas un año, después de que Mike Krack y Andy Cowell cedieran sucesivamente su lugar, y las expectativas son más altas que nunca.

