Fórmula 1 GP de Qatar

Marko se disculpa tras comentarios que desataron ataques contra Antonelli

Helmut Marko se disculpa tras sugerir que Kimi Antonelli dejó pasar a propósito a Lando Norris, lo que avivó la hostilidad en redes sociales.

Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El asesor de Red Bull Helmut Marko se ha disculpado por haber sugerido que Andrea Kimi Antonelli dejó deliberadamente pasar al piloto de McLaren Lando Norris en el Gran Premio de Qatar, después de que el piloto de Mercedes fuera objeto de una oleada de abusos en línea.

Antonelli se salió de la pista en la penúltima vuelta de la carrera en Losail, lo que permitió a Norris arrebatarle el cuarto puesto al italiano y, con ello, sumar dos puntos importantes en el campeonato de pilotos, que le permiten defender una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen, de Red Bull.

En ese momento, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que parecía que Antonelli simplemente había dejado pasar a Norris, y después de la carrera el asesor de Red Bull Helmut Marko afirmó que era "tan obvio" que Norris había sido "dejado pasar".

Los comentarios desencadenaron una avalancha de abusos en redes sociales contra el joven Antonelli, de 18 años, quien en respuesta cambió su foto de perfil de Instagram a un fondo negro.

Marko ahora ha dado marcha atrás y pidió disculpas por el vitriolo que recibió Antonelli el domingo por la noche.

"Volví a mirar las imágenes con detenimiento", dijo Marko a F1-insider. "La primera vez, Antonelli podría haber mantenido mejor su posición (cuando Oscar Piastri lo superó en la Curva 1). La segunda vez fue un error de conducción y no algo intencional. Lamento que Antonelli haya recibido tantos ataques en línea. Para aclarar una vez más: no dejó pasar a Norris a propósito."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Red Bull también emitió un comunicado. "Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar, sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había dejado deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos", dijo el equipo el lunes.

"Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara. Lamentamos sinceramente que esto haya derivado en abusos en línea contra Kimi."

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, criticó duramente los comentarios iniciales de Marko el domingo por la noche. "Pobre Helmut. Esto es un disparate total y absoluto que me deja perplejo incluso escucharlo. Estamos peleando por el segundo puesto en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está peleando por un posible tercer puesto [en la carrera]", dijo Wolff.

"Quiero decir, ¿cuán descerebrado podés ser para siquiera decir algo así? Y me molesta, porque estoy molesto con la propia carrera, por cómo salió. Estoy molesto por el error del final. Estoy molesto por otros errores. Y después escuchar semejante tontería me deja perplejo."

Pero Wolff dijo que aclaró las cosas con Lambiase, quien se disculpó por hacer el comentario en el calor del momento, algo que la transmisión internacional recogió enseguida. "Hablé con GP. Lo vi y, obviamente, estaba emocional en ese momento, porque necesitaban una posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato", dijo Wolff sobre su conversación con el ingeniero de carrera de Verstappen. "Ahora necesitan más. Con GP está todo claro. Aclaramos las cosas. Dijo que no había visto la situación.

"¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué siquiera pensaríamos en interferir en un campeonato de pilotos? Quiero decir, realmente tenés que revisarte si ves fantasmas. Le dije a GP que hay toda una tormenta en redes sociales y GP dijo: 'Perdón si provoqué eso.'"

Motorsport.com entiende que las herramientas de gestión de comunidades de Mercedes detectaron más de 1100 “comentarios graves o sospechosos” en las cuentas de redes sociales de Antonelli, que incluían amenazas de muerte, y otros 330 comentarios igualmente abusivos en las propias cuentas del equipo.

Mercedes dijo que presentaría esas cifras y comentarios a la FIA, que ha hecho de la lucha contra los abusos en redes sociales una prioridad a través de su campaña United Against Online Abuse.

Más de la Fórmula 1:

Nico Hulkenberg, Sauber

Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Franco Colapinto, Alpine

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oscar Piastri, McLaren

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Franco Colapinto, Alpine

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Franco Colapinto, Alpine

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Pierre Gasly, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Carlos Sainz, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Vista general de la red

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Fórmula 1
