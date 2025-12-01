Marko se disculpa tras comentarios que desataron ataques contra Antonelli
Helmut Marko se disculpa tras sugerir que Kimi Antonelli dejó pasar a propósito a Lando Norris, lo que avivó la hostilidad en redes sociales.
El asesor de Red Bull Helmut Marko se ha disculpado por haber sugerido que Andrea Kimi Antonelli dejó deliberadamente pasar al piloto de McLaren Lando Norris en el Gran Premio de Qatar, después de que el piloto de Mercedes fuera objeto de una oleada de abusos en línea.
Antonelli se salió de la pista en la penúltima vuelta de la carrera en Losail, lo que permitió a Norris arrebatarle el cuarto puesto al italiano y, con ello, sumar dos puntos importantes en el campeonato de pilotos, que le permiten defender una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen, de Red Bull.
En ese momento, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que parecía que Antonelli simplemente había dejado pasar a Norris, y después de la carrera el asesor de Red Bull Helmut Marko afirmó que era "tan obvio" que Norris había sido "dejado pasar".
Los comentarios desencadenaron una avalancha de abusos en redes sociales contra el joven Antonelli, de 18 años, quien en respuesta cambió su foto de perfil de Instagram a un fondo negro.
Marko ahora ha dado marcha atrás y pidió disculpas por el vitriolo que recibió Antonelli el domingo por la noche.
"Volví a mirar las imágenes con detenimiento", dijo Marko a F1-insider. "La primera vez, Antonelli podría haber mantenido mejor su posición (cuando Oscar Piastri lo superó en la Curva 1). La segunda vez fue un error de conducción y no algo intencional. Lamento que Antonelli haya recibido tantos ataques en línea. Para aclarar una vez más: no dejó pasar a Norris a propósito."
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Red Bull también emitió un comunicado. "Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar, sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había dejado deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos", dijo el equipo el lunes.
"Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara. Lamentamos sinceramente que esto haya derivado en abusos en línea contra Kimi."
El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, criticó duramente los comentarios iniciales de Marko el domingo por la noche. "Pobre Helmut. Esto es un disparate total y absoluto que me deja perplejo incluso escucharlo. Estamos peleando por el segundo puesto en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está peleando por un posible tercer puesto [en la carrera]", dijo Wolff.
"Quiero decir, ¿cuán descerebrado podés ser para siquiera decir algo así? Y me molesta, porque estoy molesto con la propia carrera, por cómo salió. Estoy molesto por el error del final. Estoy molesto por otros errores. Y después escuchar semejante tontería me deja perplejo."
Pero Wolff dijo que aclaró las cosas con Lambiase, quien se disculpó por hacer el comentario en el calor del momento, algo que la transmisión internacional recogió enseguida. "Hablé con GP. Lo vi y, obviamente, estaba emocional en ese momento, porque necesitaban una posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato", dijo Wolff sobre su conversación con el ingeniero de carrera de Verstappen. "Ahora necesitan más. Con GP está todo claro. Aclaramos las cosas. Dijo que no había visto la situación.
"¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué siquiera pensaríamos en interferir en un campeonato de pilotos? Quiero decir, realmente tenés que revisarte si ves fantasmas. Le dije a GP que hay toda una tormenta en redes sociales y GP dijo: 'Perdón si provoqué eso.'"
Motorsport.com entiende que las herramientas de gestión de comunidades de Mercedes detectaron más de 1100 “comentarios graves o sospechosos” en las cuentas de redes sociales de Antonelli, que incluían amenazas de muerte, y otros 330 comentarios igualmente abusivos en las propias cuentas del equipo.
Mercedes dijo que presentaría esas cifras y comentarios a la FIA, que ha hecho de la lucha contra los abusos en redes sociales una prioridad a través de su campaña United Against Online Abuse.
Las fotos de la carrera del Gran Premio de Qatar
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Comparte o guarda esta historia
Por qué ganar el título de F1 2025 "no importa realmente" para Max Verstappen
Montoya: Red Bull extrañará a Checo Pérez en la pelea por el título en Abu Dhabi
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Antonelli explica la maniobra que benefició a Norris en el GP de Qatar de F1
Helmut Marko califica de "obvia" la ayuda de Antonelli a Norris en Qatar
Verstappen y Russell comparten teoría sobre la aburrida sprint en Qatar; ¿y puede repetirse?
Últimas noticias
Lo que McLaren puede aprender de Michael Schumacher tras el error del GP de Qatar
Los rivales de McLaren quedaron "muy sorprendidos" por su estrategia en Qatar
Hadjar se encamina a Red Bull mientras un acuerdo con Honda podría ayudar a Tsunoda
Quién durmió peor anoche: Andrea Stella
Comentarios destacados