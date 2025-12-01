Stella: McLaren revisará su "error de cálculo" con la estrategia de Qatar

El jefe de McLaren, Andrea Stella, admitió que el equipo tuvo un "error de cálculo" con su estrategia en el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar y afirmó que se realizará una revisión interna para analizar su decisión de no detener a ninguno de sus pilotos durante el coche de seguridad.

McLaren era el equipo a vencer en Losail, con Oscar Piastri logrando la pole y la victoria en la carrera sprint, y comenzando el gran premio del domingo desde el primer lugar por delante de su compañero y rival por el título Lando Norris en la primera fila.

Sin embargo, su dominio empezó a desmoronarse temprano en la carrera cuando Max Verstappen superó a Norris en la primera curva. La posibilidad del equipo de conseguir una 204ª victoria en un gran premio se les escapó de las manos durante un temprano período de coche de seguridad tras el contacto entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly.

Al final de la vuelta 7, casi todos los demás autos en la parrilla habían parado por neumáticos nuevos, mientras que Piastri y Norris siguieron en pista para McLaren. Debido al tope de 25 vueltas de Pirelli para los neumáticos, esto obligó a la mayoría de los pilotos a detenerse nuevamente en la vuelta 32, mientras que la dupla de McLaren tendría "flexibilidad" para su estrategia, como lo expresó por radio Will Joseph, ingeniero de carrera de Norris.

La posición en pista resultó ser más ventajosa que la flexibilidad, y Verstappen finalmente ganó la carrera por casi ocho segundos, que era aproximadamente la misma diferencia que se pierde en una parada bajo coche de seguridad frente a una en condiciones normales de carrera.

Para desentrañar sus errores, el director del equipo, Stella, dijo que McLaren llevará a cabo ahora una revisión interna de su fin de semana de carrera, una que espera que haga al equipo "más fuerte" de cara al desenlace en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

"Creo que, en términos del error de cálculo, es algo que tendremos que revisar, discutiéndolo internamente", explicó.

Oscar Piastri tuvo que conformarse con el segundo puesto en Qatar. Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Tendremos que evaluar algunos factores, como por ejemplo si hubo cierto sesgo en la manera en que estábamos pensando que nos llevó, como grupo, a creer que no necesariamente todos los autos pararían.

"Tendremos que llevar adelante la revisión de una manera muy exhaustiva, pero lo importante es que lo hagamos, como de costumbre, de una forma constructiva, analítica."

La revisión, explicó, sería similar a la que realizó el equipo tras el GP de Las Vegas, donde ambos pilotos fueron descalificados del resultado debido a un desgaste excesivo del patín.

Este proceso, según Stella, destacó la "cultura sin culpables" en McLaren y preparó al equipo para su fuerte comienzo del fin de semana en Qatar.

"Estamos decepcionados", dijo Stella. "Pero, en todo caso, apenas empecemos la revisión estaremos aún más decididos a aprender nuestras lecciones, adaptarnos y ser más fuertes como equipo, y asegurarnos de que esta oportunidad fenomenal y hermosa que tenemos de competir por el campeonato de pilotos y ser los que realmente detengan el dominio de Verstappen en este período de la Fórmula 1.

"Queremos afrontarla de la mejor manera posible. Estoy deseando que llegue la próxima carrera y estoy deseando ver una reacción fuerte de nuestro equipo."

Por supuesto, la tarea de McLaren de poner fin al reinado de Verstappen sería mucho más sencilla si no siguiera cometiendo el tipo de errores que ameritan revisiones internas. Tras un inicio dominante de la temporada, la forma de McLaren ha quedado empañada por errores tanto del equipo como de sus pilotos.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Altaf Qadri / POOL / AFP via Getty Images

Desde el error de Norris en Canadá, donde chocó con su compañero de equipo, y la colisión de ambos en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos, hasta la doble descalificación en Las Vegas, la temporada de McLaren ha estado lejos de ser impecable. Cuando se le preguntó por estos errores en Qatar, Stella los descartó como simplemente las "distintas fases" que atraviesan los equipos a lo largo de una temporada.

"En una temporada podés tener distintas fases", explicó. "Creo que hemos visto esto con los pilotos. Lo hemos visto en términos del impulso de los distintos equipos. De alguna manera, incluso en términos de ejecución, podés tener una acumulación de problemas en un período determinado, lo que hace que parezca como, oh, ¿qué está pasando ahora?

"En realidad, creo que no hay razones específicas. El problema que tuvimos en Las Vegas es muy, muy diferente del problema que tenemos aquí. No creo que haya ninguna razón específica. Es solo un recordatorio de que, en las carreras, tenés que tener bajo control todos los posibles detalles.

"Más que una razón por la que los problemas ocurren en un momento dado, creo que es el hecho de que la competencia es muy ajustada, la apuesta es muy grande y estamos expuestos como equipo. No cambia lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que asegurarnos de ejecutar fines de semana perfectos."